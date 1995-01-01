Форвардом «Борнмута» Кингом интересуются четыре клуба топ-шести АПЛ

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг вскоре может сменить клуб. Им интересуются четыре команды из топ-шести АПЛ, информирует Sky Sports. Среди них – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт футболиста с «Борнмутом» истекает в следующем году. Кинг пополнил команду пять лет назад, перейдя из «Блэкберна».