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    Форвардом «Борнмута» Кингом интересуются четыре клуба топ-шести АПЛ

    Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг вскоре может сменить клуб. Им интересуются четыре команды из топ-шести АПЛ, информирует Sky Sports. Среди них – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Контракт футболиста с «Борнмутом» истекает в следующем году. Кинг пополнил команду пять лет назад, перейдя из «Блэкберна».

    • Кинг на рынке стоит 16 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ форвард забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
    • «Борнмут» идет в зоне вылета.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      кто там 1 час назад

      Для чего он муму? Есть Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд и скоро вернётся бест футболист он зэ ворлд санчеш.))0

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