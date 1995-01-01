Форвардом «Борнмута» Кингом интересуются четыре клуба топ-шести АПЛ

Для чего он муму? Есть Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд и скоро вернётся бест футболист он зэ ворлд санчеш.))0
Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг вскоре может сменить клуб. Им интересуются четыре команды из топ-шести АПЛ, информирует Sky Sports. Среди них – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Контракт футболиста с «Борнмутом» истекает в следующем году. Кинг пополнил команду пять лет назад, перейдя из «Блэкберна».
- Кинг на рынке стоит 16 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ форвард забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
- «Борнмут» идет в зоне вылета.