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    «Уфа» – о возможном бойкоте игроков «Тамбова»: «Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о намерении футболистов «Тамбова» бойкотировать очный матч команд из-за долгов по зарплате.

    «Руководить клубами в регионах – это не фунт изюма и даже не полфунта. Спонсоры уходят, год будет финансово тяжeлым из-за коронавируса. Надо предпринять все меры властям Тамбовской области, футбольным властям, пойти навстречу и что-то сделать. Футбол в регионах надо сохранять.

    Нужно думать о потолках зарплат, стимулирующих мерах. Богатые клубы живут, а в регионах нам очень тяжело. Присоединяюсь к беде «Тамбова». Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть. Также хотим видеть борьбу в чемпионате, в том числе среди клубов из регионов», – сказал Мурзагулов.

    • Матч запланирован на 12 сентября.
    • Игрокам «Тамбова» должны зарплату за три месяца и премиальные по итогам сезона-2019/20.

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    Источник: «Чемпионат»

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