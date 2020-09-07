«Уфа» – о возможном бойкоте игроков «Тамбова»: «Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о намерении футболистов «Тамбова» бойкотировать очный матч команд из-за долгов по зарплате.

«Руководить клубами в регионах – это не фунт изюма и даже не полфунта. Спонсоры уходят, год будет финансово тяжeлым из-за коронавируса. Надо предпринять все меры властям Тамбовской области, футбольным властям, пойти навстречу и что-то сделать. Футбол в регионах надо сохранять.

Нужно думать о потолках зарплат, стимулирующих мерах. Богатые клубы живут, а в регионах нам очень тяжело. Присоединяюсь к беде «Тамбова». Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть. Также хотим видеть борьбу в чемпионате, в том числе среди клубов из регионов», – сказал Мурзагулов.