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  • Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

7 сентября 2020, 20:35
13

Проведение матча седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» находится на грани срыва.

По информации «СЭ», футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры.

Причина – долги по зарплате за три месяца и невыплаченные премиальные по итогам сезона-2019/20.

Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены прекратить тренировки и отказаться от участия в матче с «Уфой» (12 сентября).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1599501375
Так какого хера вы делаете в ПЛ, если заочно знали и знаете, что не потяните, тем более еще играете на левом стадионе, и реально в России две беды - дороги и ДЕБИЛЫ, все никак не могут бабками насытиться
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JTherry
1599501810
Тамбов-Уфа... какая вывеска, даже Матч-ТВ в сетку вставил, и тут такая невезуха - Тамбов в отказ пошел! будто не знали в каком состоянии бюджет у Тамбова после пандемии... зато чиновники в РФС продолжают глобально мыслить - надо расширять РПЛ!)) назло АПЛ!!!!
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Юрэс
1599505372
А что они ВЫИГРАЛИ!?!?!?!? За ЧТО бабки хотят!?!?!?!
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elwiraswetushkin
1599506562
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://bitu.ir/6WZ59K
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LOKOfanatik19
1599507449
С Уфой выйдут играть, а с Сочи уже будут бойкотировать.
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Дядя Серёжа
1599537811
Мальчик не хочет в Тамбов? Чики-чики-па...
Ответить
paracetamol
1599546188
Нахр нужны такие клупы - ни игры, ни стадиона, ни денег!"
Ответить
Hektor 84
1599580202
И это в свете расширения лиги))). Вопрос а как они проходили лицензирование к новому сезону? И кто их допустил?
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zigbert
1599593513
Сезон только начался а уже имеются проблемы с зарплатой.
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portero
1599651452
а еще сказки про новый стадион рассказывают... на зарплату денег нет или потрачены ???
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