Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

Проведение матча седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» находится на грани срыва.

По информации «СЭ», футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры.

Причина – долги по зарплате за три месяца и невыплаченные премиальные по итогам сезона-2019/20.

Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены прекратить тренировки и отказаться от участия в матче с «Уфой» (12 сентября).