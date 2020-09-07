Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

С Уфой выйдут играть, а с Сочи уже будут бойкотировать.
Проведение матча седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» находится на грани срыва.
По информации «СЭ», футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры.
Причина – долги по зарплате за три месяца и невыплаченные премиальные по итогам сезона-2019/20.
Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.
Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены прекратить тренировки и отказаться от участия в матче с «Уфой» (12 сентября).
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой pic.twitter.com/FmZGVDr6Lk— СЭ Футбол (@se_football) September 7, 2020