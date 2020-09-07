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    Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

    Проведение матча седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» находится на грани срыва.

    По информации «СЭ», футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры.

    Причина – долги по зарплате за три месяца и невыплаченные премиальные по итогам сезона-2019/20.

    Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.

    Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены прекратить тренировки и отказаться от участия в матче с «Уфой» (12 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1364

      LOKOfanatik19 42 минуты назад

      С Уфой выйдут играть, а с Сочи уже будут бойкотировать.

      0
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      Рейтинг: +5

      elwiraswetushkin 57 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +673

      Юрэс 1 час назад

      А что они ВЫИГРАЛИ!?!?!?!?
      За ЧТО бабки хотят!?!?!?!

      -1
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      Рейтинг: +2221

      Бухбух 1 час назад

      Первушин найдет нужные слова.

      0
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      Рейтинг: +6815

      JTherry 2 часа назад

      Тамбов-Уфа... какая вывеска, даже Матч-ТВ в сетку вставил, и тут такая невезуха - Тамбов в отказ пошел! будто не знали в каком состоянии бюджет у Тамбова после пандемии... зато чиновники в РФС продолжают глобально мыслить - надо расширять РПЛ!)) назло АПЛ!!!!

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      Рейтинг: +9654

      Skull_Boy 2 часа назад

      Так какого хера вы делаете в ПЛ, если заочно знали и знаете, что не потяните, тем более еще играете на левом стадионе, и реально в России две беды - дороги и ДЕБИЛЫ, все никак не могут бабками насытиться

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