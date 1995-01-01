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    Талалаев – о «Химках»: «При добавлении трех-четырех игроков и дополнительном финансировании могли бы претендовать на Лигу Европы»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вспомнил о периоде своей работы в подмосковном клубе.

    «Работа, которую провели игроки «Химок» за 11 месяцев работы с нашим штабом – подтверждение правильности направления. Счастлив, что игроки «Химок» получили возможность доказывать состоятельность на уровне РПЛ.

    Уходить из «Химок» было тяжело. Никогда ни у кого не просил денег в футболе, но в «Химках» после ноября 2019-го все окружение клуба, в том числе я, искали спонсоров, реально попрошайничали. Мы понимали реальную силу проекта – «Химки» были одной из самых молодых команд ФНЛ, у игроков не было ограничений по качествам и навыкам.

    Тогда и сейчас считаю, что при добавлении в ту команду трех-четырех игроков и дополнительном финансировании «Химки» могли даже претендовать на Лигу Европы. Сейчас ситуация немного изменилась, но и наш штаб к ней уже не имеет отношения», – сказал Талалаев.

    • «Химки» набрали три очка в шести стартовых турах РПЛ и занимают 15-е место в турнирной таблице.
    • Талалаев возглавлял команду с апреля 2019-го по январь 2020-го года.
    • Сейчас он тренирует «Ахмат».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +391

      RJM555 51 минуту назад

      Будь осторожен в рассуждениях ты же главный тренер Ахмата. Думаю это не понравится твоим работодателям.

      0
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      Рейтинг: -610

      Вонючая столица 2 часа назад

      На чём сидим ?

      0
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      Рейтинг: +5069

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Талалаеву рассуждать о Химках не корректно.
      Может ещё и за КС что скажешь ?

      1
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      Рейтинг: +8033

      paracetamol 2 часа назад

      Ничего у побирушек не получится, никогда!

      1
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