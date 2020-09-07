Талалаев – о «Химках»: «При добавлении трех-четырех игроков и дополнительном финансировании могли бы претендовать на Лигу Европы»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вспомнил о периоде своей работы в подмосковном клубе.

«Работа, которую провели игроки «Химок» за 11 месяцев работы с нашим штабом – подтверждение правильности направления. Счастлив, что игроки «Химок» получили возможность доказывать состоятельность на уровне РПЛ.

Уходить из «Химок» было тяжело. Никогда ни у кого не просил денег в футболе, но в «Химках» после ноября 2019-го все окружение клуба, в том числе я, искали спонсоров, реально попрошайничали. Мы понимали реальную силу проекта – «Химки» были одной из самых молодых команд ФНЛ, у игроков не было ограничений по качествам и навыкам.

Тогда и сейчас считаю, что при добавлении в ту команду трех-четырех игроков и дополнительном финансировании «Химки» могли даже претендовать на Лигу Европы. Сейчас ситуация немного изменилась, но и наш штаб к ней уже не имеет отношения», – сказал Талалаев.