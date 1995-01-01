Тренер сборной Венгрии: «У нас было больше возможностей забить, чем у России»

Венгерская сборная чуть не отыгралась только "благодаря" тупости физрука. Выпусти в концовке молодняк и они бы довели дело до разгрома. Видели момент, когда Дзюба вывел один на один Жиркова? Лет 10 назад Юра бы убежал.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча второго тура группового этапа Лига наций против России (2:3).
«Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы.
Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счета 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом.
Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу», – сказал Росси.