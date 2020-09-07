Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Венгрии: «У нас было больше возможностей забить, чем у России»

Тренер сборной Венгрии: «У нас было больше возможностей забить, чем у России»

7 сентября 2020, 07:26
3

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча второго тура группового этапа Лига наций против России (2:3).

«Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы.

Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счета 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом.

Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу», – сказал Росси.

  • В первом туре Венгрия обыграла Турцию (1:0).
  • В третьем туре команда в гостях сыграет с Сербией (11 октября).

Источник: Официальный сайт РФС
Венгрия Россия Росси Марко
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1599456498
Вы , будете смеяться но наши обыграли на классе ! Конечно - это второй дивизион и команды мягко говоря слабые !
Ответить
Давид59
1599461096
Венгерская сборная чуть не отыгралась только "благодаря" тупости физрука. Выпусти в концовке молодняк и они бы довели дело до разгрома. Видели момент, когда Дзюба вывел один на один Жиркова? Лет 10 назад Юра бы убежал.
Ответить
FaTeK1945ru
1599474624
...ну, а что не забили??? Не надо говорить ГОП,после прыжка.Россия вперёд!!!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
Вчера, 22:00
Головин забил первый гол в сезоне
Вчера, 21:47
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
2
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
3
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+