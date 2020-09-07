Тренер сборной Венгрии: «У нас было больше возможностей забить, чем у России»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча второго тура группового этапа Лига наций против России (2:3).

«Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы.

Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счета 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом.

Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу», – сказал Росси.