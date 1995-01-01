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    Тренер сборной Венгрии: «У нас было больше возможностей забить, чем у России»

    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча второго тура группового этапа Лига наций против России (2:3).

    «Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы.

    Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счета 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом.

    Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу», – сказал Росси.

    • В первом туре Венгрия обыграла Турцию (1:0).
    • В третьем туре команда в гостях сыграет с Сербией (11 октября).

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3899

      Давид59 2 часа назад

      Венгерская сборная чуть не отыгралась только "благодаря" тупости физрука. Выпусти в концовке молодняк и они бы довели дело до разгрома. Видели момент, когда Дзюба вывел один на один Жиркова? Лет 10 назад Юра бы убежал.

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      Рейтинг: +4813

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Вы , будете смеяться но наши обыграли на классе ! Конечно - это второй дивизион и команды мягко говоря слабые !

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