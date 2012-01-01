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    «Спартак» сыграет с «Родиной» в Кубке России на «Открытие Арене»

    Московская «Родина» договорилась со «Спартаком» о проведении матча группового этапа Кубка России на поле спартаковцев. При этом регламент предполагает, что встречи проводятся на поле команды низшей лиги.

    «В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник. Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет – теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться», – сказал ТАСС генеральный директор «Родины» Константин Архипов.

    • Другой соперник «Спартака» по группе – «Енисей».
    • Первые матчи группового раунда пройдут 16-17 сентября.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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