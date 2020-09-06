«Спартак» сыграет с «Родиной» в Кубке России на «Открытие Арене»

Московская «Родина» договорилась со «Спартаком» о проведении матча группового этапа Кубка России на поле спартаковцев. При этом регламент предполагает, что встречи проводятся на поле команды низшей лиги.
«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник. Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет – теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться», – сказал ТАСС генеральный директор «Родины» Константин Архипов.
- Другой соперник «Спартака» по группе – «Енисей».
- Первые матчи группового раунда пройдут 16-17 сентября.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: ТАСС