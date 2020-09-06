«Крылья Советов» поздравили Тарханова с 66-летием. С ним самарцы дважды занимали пятое место чемпионата России

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов празднует 66-летие. Его поздравил бывший клуб «Крылья Советов».
«С днeм рождения, Александр Фeдорович!
Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия, удачи и успехов как на футбольном поле, так и за его пределами. Всегда рады видеть в Самаре!» – написали «Крылья Советов».
- Тарханов тренирует с 1987 года.
- «Енисей» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне прямой путевки в РПЛ.
- В качестве игрока Тарханов провел 249 матчей чемпионата СССР за ЦСКА, забил 61 гол.
Источник: твиттер «Крыльев Советов»