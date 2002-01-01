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    «Крылья Советов» поздравили Тарханова с 66-летием. С ним самарцы дважды занимали пятое место чемпионата России

    Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов празднует 66-летие. Его поздравил бывший клуб «Крылья Советов».

    «С днeм рождения, Александр Фeдорович!

    Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия, удачи и успехов как на футбольном поле, так и за его пределами. Всегда рады видеть в Самаре!» – написали «Крылья Советов».

    • Тарханов тренирует с 1987 года.
    • «Енисей» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне прямой путевки в РПЛ.
    • В качестве игрока Тарханов провел 249 матчей чемпионата СССР за ЦСКА, забил 61 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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