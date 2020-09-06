«Крылья Советов» поздравили Тарханова с 66-летием. С ним самарцы дважды занимали пятое место чемпионата России

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов празднует 66-летие. Его поздравил бывший клуб «Крылья Советов».

«С днeм рождения, Александр Фeдорович!

Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия, удачи и успехов как на футбольном поле, так и за его пределами. Всегда рады видеть в Самаре!» – написали «Крылья Советов».