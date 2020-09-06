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  • «Крылья Советов» поздравили Тарханова с 66-летием. С ним самарцы дважды занимали пятое место чемпионата России

«Крылья Советов» поздравили Тарханова с 66-летием. С ним самарцы дважды занимали пятое место чемпионата России

6 сентября 2020, 12:15
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Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов празднует 66-летие. Его поздравил бывший клуб «Крылья Советов».

«С днeм рождения, Александр Фeдорович!

Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия, удачи и успехов как на футбольном поле, так и за его пределами. Всегда рады видеть в Самаре!» – написали «Крылья Советов».

  • Тарханов тренирует с 1987 года.
  • «Енисей» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне прямой путевки в РПЛ.
  • В качестве игрока Тарханов провел 249 матчей чемпионата СССР за ЦСКА, забил 61 гол.

Источник: твиттер «Крыльев Советов»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Енисей Тарханов Александр
Комментарии (1)
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Sviro
1600059677
С Днём Рождения, Александр Фёдорович!!! Долгих лет и здоровья искренне желаю.
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