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    Талалаев: «Если была бы возможность, мигом рванул бы на стажировку к Тухелю»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, на кого ориентируется в профессии. Ему импонирует работа коллеги из «ПСЖ» Томаса Тухеля.

    — Для вас как для тренера какие команды являются ориентиром?

    — Для меня ориентир сейчас «Ахмат». Нет времени смотреть на другие команды. Слишком много приходится делать… Единственное, я предметно пересматривал два раза финал Лиги чемпионов. Взгляд был прикован к тому, как можно из 4-3-3 выходить в 4-5-1 в обороне. Как можно добиться от звeзд такого качественного, тщательного и отработанного до мелочей взаимодействия в оборонительных действиях? Это касается как прессинга, так и обороны свободных пространств на своей половине. Я и представить не мог, что Неймар, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария могут настолько дисциплинированно играть в обороне. Снимаю шляпу перед Тухелем. Он ведь очень тяжело входил в эту команду. «Аталанта» — это всe-таки авторитет тренера… Алексей Миранчук быстрее наступит на горло собственной песни, чем Мбаппе, обороняющийся на одной третьей, при этом помогающий Бернарду против Сержа Гнабри и Томаса Мюллера на фланге. Как вот этого добиться и как это отработать?

    Если брать уровень мастерства, «ПСЖ» уступил «Баварии», но при этом создал больше чистых голевых моментов. Наверное, это и есть ориентир. Уступая в классе сопернику, реализовывать сильные стороны своей команды. Вот это для меня сейчас является ориентиром, а не какая-то игра команды… Команд много интересных. Для меня идеальная машина — «Бавария». Но при этом Тухель с «ПСЖ» проделал огромную работу. Интересно понять, как он это сделал, все эти мелочи… Если бы у меня сегодня был отпуск на пять дней, и при этом была возможность к кому угодно поехать стажироваться — мигом рванул бы к Тухелю. Поговорили бы о том, как добиться от звeзд сочетания общекомандного и эгоистично личного.

    • Талалаев возглавил чеченцев летом.
    • «Ахмат» идет в таблице седьмым.
    • Ближайший соперник – «Сочи» (12 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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