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    Талалаев: «Нельзя играть в современный футбол, если VAR восемь раз за матч останавливает игру. Теряется интенсивность»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев пожаловался на судейство в РПЛ. Он привел пример последнего матча с ЦСКА (0:4).

    «Были ли вопросы к арбитру? Не обсуждаю судейство. Я говорю о тенденциях, которые мешают развитию качества современного футбола. Нам нужно изменить вектор в судействе, если мы хотим быть конкурентоспособными на европейских соревнованиях.

    Невозможно играть в современный футбол, если VAR останавливает игру по восемь раз за матч. Это по две-три минуты за каждую остановку. Теряется интенсивность футбола… Каждое единоборство трактуется как фол, совсем не дают бороться за мяч. Продолжаю настаивать на том, что не менее 25% фолов, зарегистрированных за это время, можно было не назначать. Футбол оставался бы нормальным видом спорта, а игра была бы зрелищнее и красивее.

    Полиграф? Против таких мер. Я сторонник того, чтобы изменился вектор развития: судьи же должны иметь право на ошибку. Мы все не безгрешные, поэтому я против полиграфов и обсуждений ошибок. Я за определение правильных тенденций для развития нашего вида спорта.

    Когда человек два раза в одном эпизоде играет руками, любой тренер скажет: «Это пенальти!». Но судья в этом матче не дал пенальти и в другую сторону. Предвзятости здесь не было», – сказал тренер.

    • Талалаев возглавил чеченцев летом.
    • «Ахмат» идет в таблице седьмым.
    • Ближайший соперник – «Сочи» (12 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2020 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: -925

      Бoрат 1 час назад

      " Дворник в Париже - в ж и г , в ж и г , в ж и г ... вжиг , вжиг , вжиг ... в ж и г , в ж и г , в ж и г ... вжиг , вжиг , вжиг .
      Голос из окна - месье , вы сбиваете с ритма весь Париж ((( . " Гыгыгы .

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      Рейтинг: +414

      Vratarь 2 часа назад

      VAR - большее зло, чем его отсутствие! Надеюсь (не верю, конечно, но надеюсь), что со временем у большего числа людей откроются глаза.

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