Талалаев: «Нельзя играть в современный футбол, если VAR восемь раз за матч останавливает игру. Теряется интенсивность»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев пожаловался на судейство в РПЛ. Он привел пример последнего матча с ЦСКА (0:4).

«Были ли вопросы к арбитру? Не обсуждаю судейство. Я говорю о тенденциях, которые мешают развитию качества современного футбола. Нам нужно изменить вектор в судействе, если мы хотим быть конкурентоспособными на европейских соревнованиях.

Невозможно играть в современный футбол, если VAR останавливает игру по восемь раз за матч. Это по две-три минуты за каждую остановку. Теряется интенсивность футбола… Каждое единоборство трактуется как фол, совсем не дают бороться за мяч. Продолжаю настаивать на том, что не менее 25% фолов, зарегистрированных за это время, можно было не назначать. Футбол оставался бы нормальным видом спорта, а игра была бы зрелищнее и красивее.

Полиграф? Против таких мер. Я сторонник того, чтобы изменился вектор развития: судьи же должны иметь право на ошибку. Мы все не безгрешные, поэтому я против полиграфов и обсуждений ошибок. Я за определение правильных тенденций для развития нашего вида спорта.

Когда человек два раза в одном эпизоде играет руками, любой тренер скажет: «Это пенальти!». Но судья в этом матче не дал пенальти и в другую сторону. Предвзятости здесь не было», – сказал тренер.