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    Черчесов: «Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча с Венгрией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги наций против Венгрии.

    – Какой матч ожидаете завтра?

    – У сборных простых матчей не бывает: они стоят под флагом Венгрии, мы под флагом России, поэтому ждем интенсивного матча, бескомпромиссного. Тем более, венгры играли в Турции и выиграли. Мы знаем, что там есть некоторые изменения. Общался с Джуджаком недавно, и с Николичем, оба великолепных парня-футболиста, работал с ними. Ждем хорошей игры. Единственный минус – не будет болельщиков.

    – Какие слабые и сильные стороны знаете у Венгрии?

    – Я же не могу это сейчас здесь рассказывать. Об этом узнает команда на теории.

    – Планируются ли изменения в стартовом составе?

    – Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, какое состояние у игроков. Медицинский штаб тоже свое заключение сделает и нам подскажет, кто в каком состоянии. Естественно, нужно учитывать и соперника, у которого определенные нюансы. Сезон только стартовал, и нет смысла говорить о каких-то трудностях у игроков.

    • Матч Венгрия – Россия состоится в Будапеште.
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
    • В первом туре россияне победили Сербию (3:1), а венгры – Турцию (1:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      Rabinovi_ch 40 минут назад

      Давай Стас, надери мадьярам жопу!

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