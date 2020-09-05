Черчесов: «Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча с Венгрией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги наций против Венгрии.

– Какой матч ожидаете завтра?

– У сборных простых матчей не бывает: они стоят под флагом Венгрии, мы под флагом России, поэтому ждем интенсивного матча, бескомпромиссного. Тем более, венгры играли в Турции и выиграли. Мы знаем, что там есть некоторые изменения. Общался с Джуджаком недавно, и с Николичем, оба великолепных парня-футболиста, работал с ними. Ждем хорошей игры. Единственный минус – не будет болельщиков.

– Какие слабые и сильные стороны знаете у Венгрии?

– Я же не могу это сейчас здесь рассказывать. Об этом узнает команда на теории.

– Планируются ли изменения в стартовом составе?

– Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, какое состояние у игроков. Медицинский штаб тоже свое заключение сделает и нам подскажет, кто в каком состоянии. Естественно, нужно учитывать и соперника, у которого определенные нюансы. Сезон только стартовал, и нет смысла говорить о каких-то трудностях у игроков.