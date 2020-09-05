Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Об этом свидетельствуют слова главы клубного департамента по коммуникациям Антона Фетисова.

«Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. То, когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба», – сказал Фетисов.

Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.

Кокорин подписал контракт со столичным клубом более месяца назад и уже пропустил шесть игр чемпионата.

Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»