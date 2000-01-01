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    Кокорин тренируется в общей группе без ограничений

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

    Об этом свидетельствуют слова главы клубного департамента по коммуникациям Антона Фетисова.

    «Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. То, когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба», – сказал Фетисов.

    • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
    • Кокорин подписал контракт со столичным клубом более месяца назад и уже пропустил шесть игр чемпионата.

    Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +139

      SuperNils 12 минут назад

      Тренируется кидать стулья? :))))

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      Рейтинг: +3145

      Cleaner 16 минут назад

      Готов вернуться и вернется - две большие разницы. Купили!!!..)

      0
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      Рейтинг: +880

      ФК Пупсик 27 минут назад

      Так он вроде все время тренировался, он только и делает, что тренируется.

      1
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      Рейтинг: +1574

      seth343 29 минут назад

      Ни хера себе...

      0
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      Рейтинг: +10412

      derrik2000 36 минут назад

      Если уже ГОТОВ выйти на поле минут на 30-35 и принести ощутимую пользу в атаке, то это уже очень хорошо.

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      Рейтинг: +13503

      slavutiq70 > derrik2000 19 минут назад

      А за место кого,Соболев не плохо выглядит,Ларсен тоже, сомнения что Кокорин лучше них,,,

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