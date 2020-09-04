Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе порассуждал о грядущем дебюте.

«Чувствую себя хорошо, а по поводу готовности тяжело оценивать. Я провел мало времени в общей группе. Много работал под нагрузкой. Жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, ты здоров, тренируешься два-три часа. А когда восстанавливаешься, то занимаешься по пять-шесть часов.

Я давно не травмировался. Забыл, как это вообще. Тяжело смотреть, как другие тренируются. А про игры вообще молчу. Тем более, когда перешел в новую команду, хочешь дебютировать, а не получается.

Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть.

Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле», – сказал Кокорин.