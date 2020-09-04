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  • Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»

Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»

4 сентября 2020, 14:28
4

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе порассуждал о грядущем дебюте.

«Чувствую себя хорошо, а по поводу готовности тяжело оценивать. Я провел мало времени в общей группе. Много работал под нагрузкой. Жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, ты здоров, тренируешься два-три часа. А когда восстанавливаешься, то занимаешься по пять-шесть часов.

Я давно не травмировался. Забыл, как это вообще. Тяжело смотреть, как другие тренируются. А про игры вообще молчу. Тем более, когда перешел в новую команду, хочешь дебютировать, а не получается.

Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть.

Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле», – сказал Кокорин.

  • Форвард заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» с зарплатой 3 миллиона евро в год.
  • Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Спартак ЦСКА Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Синитсосит
1599229966
ой да поняли все что спартак тупо нагрел тупой зинид и хочет перепродать в италию, мутят бабки, игрок там хочет сыграть, нифига он не хочет, он даже не больной
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BarStep
1599231752
А что, он себя видит игроком старта? Ну блин даёт.. Нее парень, Ларссон с Понсе так не думают, это место нужно ещё отвоевать..
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IVANRUS777
1599239880
Будет феерично, если Кокошу выпустят и он запорет пару моментов. Лучше пусть играют те кто более достойны на данный момент. Нападение у нас номер не отбывает, поэтому Коко пока посмотрит на рубку со скамеечки, а то не дай Бог новая травма в таких матчах никто никого не щадит.
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