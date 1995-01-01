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    Кокорин – о своем дебюте за «Спартак»: «Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе порассуждал о грядущем дебюте.

    «Чувствую себя хорошо, а по поводу готовности тяжело оценивать. Я провел мало времени в общей группе. Много работал под нагрузкой. Жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, ты здоров, тренируешься два-три часа. А когда восстанавливаешься, то занимаешься по пять-шесть часов.

    Я давно не травмировался. Забыл, как это вообще. Тяжело смотреть, как другие тренируются. А про игры вообще молчу. Тем более, когда перешел в новую команду, хочешь дебютировать, а не получается.

    Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть.

    Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле», – сказал Кокорин.

    • Форвард заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» с зарплатой 3 миллиона евро в год.
    • Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3131

      Cleaner 23 минуты назад

      Купили!!!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8067

      alarm 1 час назад

      пока что кокорин очень зрелищно косит от дебюта, не хочет быть косорылым тарасофским гомосеком, но при этом не забывает получать зарплату просто за сам факт своего присутствия в тарасятнике, ахах!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10409

      derrik2000 > alarm 39 минут назад

      Не зачтено!
      Хде - "позор", хде - "стыд", хде - "крючкохвостые"?

      САМОЗВАНЕЦ ты, а не alarm!

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