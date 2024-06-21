Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для игрока «Дружбы».
По информации «Р-Спорт», речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.
По версии следствия, Хубежов вымогал у подростка из Архангельска деньги, угрожая отправить родителям интимное видео с его участием.
14-летний мальчик отказался платить футболисту, после чего тот реализовал угрозу и распространил ролик откровенного характера.
Арестованного спортсмена обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)
- ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)
- п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)
- п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)