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    • Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео

    Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео

    Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для игрока «Дружбы».

    По информации «Р-Спорт», речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.

    По версии следствия, Хубежов вымогал у подростка из Архангельска деньги, угрожая отправить родителям интимное видео с его участием.

    14-летний мальчик отказался платить футболисту, после чего тот реализовал угрозу и распространил ролик откровенного характера.

    Арестованного спортсмена обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса:

    • ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)
    • ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)
    • п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)
    • п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)

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    Источник: «Р-Спорт»

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    21.06.2024 21:09
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1719001258
    Вот же блин не живётся спокойно) один наркоту скупает в крупнейших объемах,а этот шантажирует детей) играйте в футбол убогие
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    The only one
    1719004139
    нифига себе майкопчане засветились...
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