Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для игрока «Дружбы».

По информации «Р-Спорт», речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.

По версии следствия, Хубежов вымогал у подростка из Архангельска деньги, угрожая отправить родителям интимное видео с его участием.

14-летний мальчик отказался платить футболисту, после чего тот реализовал угрозу и распространил ролик откровенного характера.

Арестованного спортсмена обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса: