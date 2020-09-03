Газизов – об аренде Тиля во «Фрайбург»: «Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.
«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас.
Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – сказал Газизов.
- Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
- Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
Источник: «Чемпионат»