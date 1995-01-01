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    Газизов – об аренде Тиля во «Фрайбург»: «Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.

    «Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас.

    Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – сказал Газизов.

    • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      Алехсбургер. 3 минуты назад

      Татарин по Москве гуляет как хочет))
      жаль Рава отошёл от дел.порадовался бы..)))

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