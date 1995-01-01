Газизов – об аренде Тиля во «Фрайбург»: «Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево»

Татарин по Москве гуляет как хочет))
жаль Рава отошёл от дел.порадовался бы..)))
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.
«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас.
Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – сказал Газизов.
- Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
- Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.