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  • Газизов – об аренде Тиля во «Фрайбург»: «Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево»

Газизов – об аренде Тиля во «Фрайбург»: «Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево»

3 сентября 2020, 20:48
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.

«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас.

Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – сказал Газизов.

  • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
  • Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Фрайбург Тил Гус Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1599156413
Татарин по Москве гуляет как хочет)) жаль Рава отошёл от дел.порадовался бы..)))
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vladimir-7
1599199832
Команда спартак "высочайшего" класса, а Тиль игрок просто высокого класса, поэтому он и не играет в команде и пришлось его отдать в аренду. Что касается 16 млн. евро, то куй сними, Вагит Алекперов нам еще больше даст денег.
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Синитсосит
1599230396
наконец то, его натужный выход на замену как бы извинялись за этот тупой трансфер, теперь хоть 1 заменой больше для кого-то из молодых
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zigbert
1599293315
Удачная сделка. Тем более платить зарплату ему будет Фрайбург.
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Garrincha58
1599918995
рассмешил, чем она выгодна?
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