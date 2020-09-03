В сборной России прошел второй этап тестирования на коронавирус. Зараженных нет

Сегодня сборная России примет Сербию в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

В преддверии игры члены российской национальной команды согласно требованиям УЕФА сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

По итогам уже второго тестирования зараженных не выявлено. Сборная в полном составе продолжает подготовку к ближайшей встрече.