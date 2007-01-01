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    В сборной России прошел второй этап тестирования на коронавирус. Зараженных нет

    Сегодня сборная России примет Сербию в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

    В преддверии игры члены российской национальной команды согласно требованиям УЕФА сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

    По итогам уже второго тестирования зараженных не выявлено. Сборная в полном составе продолжает подготовку к ближайшей встрече.

    • Матч Россия – Сербия состоится сегодня в Москве.
    • Начало игры – в 21:45 мск.
    • Команда Станислава Черчесова готовится к поединку на базе в Новогорске.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4787

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Сборная заражена Черчесовым физруком !Он , уже опустил сборную в дивизион В..И что то подсказывает-опустит и в дивизион С !

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