«Ростов» объявил о трансфере белорусского защитника Павловца. Он присоединится к команде зимой

«Ростов» договорился о трансфере игрока сборной Белоруссии Александра Павловца. Его контракт с «Динамо-Брест» истекает зимой.

«24-летний защитник сборной Белоруссии подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнeт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой», – написали ростовчане.