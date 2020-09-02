«Ростов» объявил о трансфере белорусского защитника Павловца. Он присоединится к команде зимой

«Ростов» договорился о трансфере игрока сборной Белоруссии Александра Павловца. Его контракт с «Динамо-Брест» истекает зимой.
«24-летний защитник сборной Белоруссии подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнeт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой», – написали ростовчане.
- В текущем чемпионате Беларуси защитник сыграл 17 матчей, забив один гол..
- На игрока претендовали «Химки».
- «Ростов» идет в РПЛ шестым.
Источник: официальный сайт «Ростова»