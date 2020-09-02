Отец Месси: «Лео будет трудно остаться в «Барсе»

Сегодня отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси – Хорхе Месси – прилетел в Каталонию на встречу с президентом клуба Жозепом Бартомеу.
По приезде в офис «Барселоны» Месси-старший дал комментарий журналистам.
«Лео будет трудно остаться в «Барсе», – сказал отец футболиста.
- Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
- Руководство «Барсы» отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».