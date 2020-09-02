Отец Месси: «Лео будет трудно остаться в «Барсе»

Сегодня отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси – Хорхе Месси – прилетел в Каталонию на встречу с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

По приезде в офис «Барселоны» Месси-старший дал комментарий журналистам.

«Лео будет трудно остаться в «Барсе», – сказал отец футболиста.