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    Отец Месси: «Лео будет трудно остаться в «Барсе»

    Сегодня отец форварда «Барселоны» Лионеля МессиХорхе Месси – прилетел в Каталонию на встречу с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

    По приезде в офис «Барселоны» Месси-старший дал комментарий журналистам.

    «Лео будет трудно остаться в «Барсе», – сказал отец футболиста.

    • Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
    • Руководство «Барсы» отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3

      sago31 28 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " kiop ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +1722

      Dizayner 28 минут назад

      это все да, но по факту-то Лео оказался никому не нужным, вот в чем вся загвоздка. даже Пеп посоветовал ему остаться в Барсе, а кроме сити и ПСЖ кто сможет потянуть его зарплату? и кто в сложных финансовых условиях постпандемии согласится на такой трансфер?чтобы удовлетворить его аппетиты, клубу придется продать полсостава, совсем непонятная история.

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      Рейтинг: +723

      O-Z 56 минут назад

      Вообще пофиг, надоел уже этот Месси.

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      Рейтинг: +790

      кто там 1 час назад

      Ну вот и посмотрим. Очередное выбивание жирного контракта и окончательного прогиба клубика или месси всё же мужик.

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