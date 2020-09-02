Дмитрий Комбаров: «Знаю, что меня просматривала «Бавария»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе к нему из Европы, когда он играл за «Спартак».

«Мне лично никогда не приходили предложения из Европы, но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на «Спартаке».

Насколько я знаю, меня даже просматривала «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили – все через агента, через клуб. Это был год 2012-13-й», – сообщил Комбаров.