Дмитрий Комбаров: «Знаю, что меня просматривала «Бавария»

Агент и клубу и тебе в уши нассал, а ты их и рад развесить...
Не удивлюсь, если это была нелепая попытка со стороны агента побольше зп у клуба выцыганить)))
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе к нему из Европы, когда он играл за «Спартак».
«Мне лично никогда не приходили предложения из Европы, но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на «Спартаке».
Насколько я знаю, меня даже просматривала «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили – все через агента, через клуб. Это был год 2012-13-й», – сообщил Комбаров.
- Игрок выступал за «Спартак» с 2010 года, перейдя в «Крылья» прошлым летом в статусе свободного агента.
- В сборную России он вызывался с 2012 по 2018 годы.