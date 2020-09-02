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Дмитрий Комбаров: «Знаю, что меня просматривала «Бавария»

2 сентября 2020, 13:12
20

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе к нему из Европы, когда он играл за «Спартак».

«Мне лично никогда не приходили предложения из Европы, но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на «Спартаке».

Насколько я знаю, меня даже просматривала «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили – все через агента, через клуб. Это был год 2012-13-й», – сообщил Комбаров.

  • Игрок выступал за «Спартак» с 2010 года, перейдя в «Крылья» прошлым летом в статусе свободного агента.
  • В сборную России он вызывался с 2012 по 2018 годы.

Источник: Ютуб-канал oSporte TV
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Бавария Комбаров Дмитрий
Комментарии (20)
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кто там
1599042858
Очень рад за Миранчука, Головина, Черышева что у них менталитет и желания развиваться не как у шлюб и прочих додов и то что их обошли наглые агенты.
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zatonn
1599043704
Обычно люди быстро забывают содержание своих снов, а он помнит! Уникум, однако!)))
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treatit.sasiush
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Урия Гип 2
1599050508
В дурном сне, если только.
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Ганнибал Лектор
1599050701
Это они так, чисто поржать )
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subbotaspartak
1599050753
Меня Мадонна просматривала. Из телевизора...
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vladimir-7
1599057846
Появился ещё один писатель мемуаров о своей игре в футбол. Заглавие книги написано...
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Валерий2705
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Вот Алабе повезло, где бы он сейчас был, если бы договорились по великому Диме)
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veter78
1599063358
просматривали чтобы поржать
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