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    Дмитрий Комбаров: «Знаю, что меня просматривала «Бавария»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе к нему из Европы, когда он играл за «Спартак».

    «Мне лично никогда не приходили предложения из Европы, но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на «Спартаке».

    Насколько я знаю, меня даже просматривала «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили – все через агента, через клуб. Это был год 2012-13-й», – сообщил Комбаров.

    • Игрок выступал за «Спартак» с 2010 года, перейдя в «Крылья» прошлым летом в статусе свободного агента.
    • В сборную России он вызывался с 2012 по 2018 годы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал oSporte TV

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +858

      GreyDM 1 минуту назад

      Агент и клубу и тебе в уши нассал, а ты их и рад развесить...
      Не удивлюсь, если это была нелепая попытка со стороны агента побольше зп у клуба выцыганить)))

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      Рейтинг: +5553

      Hektor 84 15 минут назад

      Будет что внукам по вечерам причесывать)))

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      Рейтинг: +3

      sago31 26 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " kiop ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +2881

      zatonn 50 минут назад

      Обычно люди быстро забывают содержание своих снов, а он помнит! Уникум, однако!)))

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      Рейтинг: +416

      кран 1 час назад

      В качестве ball boy )))

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      Рейтинг: +790

      кто там 1 час назад

      Очень рад за Миранчука, Головина, Черышева что у них менталитет и желания развиваться не как у шлюб и прочих додов и то что их обошли наглые агенты.

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      Рейтинг: +701

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Повод для гордости)

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