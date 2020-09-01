Шалимов: «Не вижу альтернативы Путину. Глобально в России все хорошо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что сейчас нет альтернативы президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас я никого не вижу. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится – идите на выборы в 2024-м. Не нравится – встал – проголосовал против.

У моей мамы пенсия 20 тысяч рублей! Она тратит на еду где-то 10, ей хватает. Я, конечно, ей помогаю, но и без меня мама чувствует себя нормально. Единственная проблема – цены на лекарства. Компании не должны завышать их. Может, стоит ввести социальные цены для пенсионеров на жизненно важные препараты? Они точно не должны быть высокими! Вопрос еще в том, кто сколько тратит. Пример моей матери, которой хватает 10 тысяч рублей. Глобально в России все хорошо – уж точно не так плохо, как некоторые любят говорить», – сказал Шалимов.