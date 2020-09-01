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  • Шалимов: «Не вижу альтернативы Путину. Глобально в России все хорошо»

Шалимов: «Не вижу альтернативы Путину. Глобально в России все хорошо»

1 сентября 2020, 16:30
44

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что сейчас нет альтернативы президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас я никого не вижу. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится – идите на выборы в 2024-м. Не нравится – встал – проголосовал против.

У моей мамы пенсия 20 тысяч рублей! Она тратит на еду где-то 10, ей хватает. Я, конечно, ей помогаю, но и без меня мама чувствует себя нормально. Единственная проблема – цены на лекарства. Компании не должны завышать их. Может, стоит ввести социальные цены для пенсионеров на жизненно важные препараты? Они точно не должны быть высокими! Вопрос еще в том, кто сколько тратит. Пример моей матери, которой хватает 10 тысяч рублей. Глобально в России все хорошо – уж точно не так плохо, как некоторые любят говорить», – сказал Шалимов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь Путин Владимир
Комментарии (44)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Давид59
1598967634
Шалимов хорошо играл, заработал миллионы и думает у всех в кармане по миллиону. Кто бы ему рассказал какая средняя зарплата в стране. И уровень жизни продолжает падать. Спасибо царю. Пусть дальше правит.
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Viper for CSKA
1598968189
А вот и смена Газзаеву подъехала. Правда мелковата персона для Думы. Значит просто в прессе будет хвалебные оды охранительского характера сочинять.
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DOCTOR PENALTY
1598968978
Тот самый случай, когда рот лучше не открывать. *****!
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Roma56
1598969770
Рубрика "Городские сумасшедшие"
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Джавел.
1598971698
Менталитет холопов...
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САДЫЧОК
1598972533
Шалимов -чмошник ! Я , всё сказал !
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Рубинище
1598972559
Работу себе подыскивает , вот и лижет, как надо. Если человек ещё не понял, что происходит-значит он дебил или тот, кто приспособился (моя хата с краю), и на всё остальное побоку.
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САДЫЧОК
1598973898
Шалимов-ты негодяй ! Ты предал не то , что Садырина П.Ф.-ты предал в тот момент всех российских болельщиков !...Уверен , что наступит время и ты первый предашь Путина !
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yarik1_78
1598975239
Ещё один дебил насмотрелся ящика.
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knikos
1598976124
Альтернативы нет и долгое время не будет . Не насрального же ...
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