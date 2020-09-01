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    Шалимов: «Не вижу альтернативы Путину. Глобально в России все хорошо»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что сейчас нет альтернативы президенту России Владимиру Путину.

    «Сейчас я никого не вижу. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится – идите на выборы в 2024-м. Не нравится – встал – проголосовал против.

    У моей мамы пенсия 20 тысяч рублей! Она тратит на еду где-то 10, ей хватает. Я, конечно, ей помогаю, но и без меня мама чувствует себя нормально. Единственная проблема – цены на лекарства. Компании не должны завышать их. Может, стоит ввести социальные цены для пенсионеров на жизненно важные препараты? Они точно не должны быть высокими! Вопрос еще в том, кто сколько тратит. Пример моей матери, которой хватает 10 тысяч рублей. Глобально в России все хорошо – уж точно не так плохо, как некоторые любят говорить», – сказал Шалимов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1581

      evgevg13 1 секунду назад

      а кем мама работала? у простого работяги 10-12 не более, а в провинциях и того меньше

      0
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      Рейтинг: +4770

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Шалимов-ты негодяй ! Ты предал не то , что Садырина П.Ф.-ты предал в тот момент всех российских болельщиков !...Уверен , что наступит время и ты первый предашь Путина !

      1
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      Рейтинг: +4508

      Рубинище 27 минут назад

      Работу себе подыскивает , вот и лижет, как надо. Если человек ещё не понял, что происходит-значит он дебил или тот, кто приспособился (моя хата с краю), и на всё остальное побоку.

      2
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      Рейтинг: +4770

      САДЫЧОК 28 минут назад

      Шалимов -чмошник ! Я , всё сказал !

      2
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      Рейтинг: +848

      wobaekat 38 минут назад

      Наивный дурак

      1
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      Рейтинг: +224

      Джавел. 42 минуты назад

      Менталитет холопов...

      5
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      Рейтинг: +16539

      bset 42 минуты назад

      Смотрю я комменты и удивляюсь, как в одних и тех же людях удивительным образом сочетается осуждение поддержки Путина и осуждение белорусов, потому что они против Путина. Вы определитесь, что ли.

      2
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      Рейтинг: +10900

      KLIM777 57 минут назад

      Как кумарит этот пудель. 20 тысяч пенсия у мамы. А у твоей тети тоже 20 тысяч? Или может 13, из которых 10 на еду и, 3 на комуналку и дальше палец сосать. Овощ обосраный.

      7
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      Рейтинг: +2162

      shurik45 59 минут назад

      Конечно нет,ведь как только она появляется ,так сразу заводят уголовное дело против этой альтернативы или просто мочат ,как Немцова. И гибель Артема Боровика туда же.

      3
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      Рейтинг: +248

      Roma56 1 час назад

      Рубрика "Городские сумасшедшие"

      5
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