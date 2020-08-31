Джикия – о слухах про интерес «Наполи» и «Фиорентины»: «Мне приятно. В этом есть определенное признание и оценка твоей игры»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к новостям, согласно которым его хотят подписать итальянские клубы.

– Открываем новости, читаем: «Фиорентина» следит за Джикией». Вы чувствуете, как она следит за вами?

– Читал несколько дней назад. «Фиалочки»... У кого как, но мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьезные команды, как «Наполи» или «Фиорентина» – тоже клуб с богатой историей.

В таком интересе ведь тоже есть определенное признание и оценка твоей игры. Но я – футболист «Спартака». Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив.

– Но такой интерес заставляет вас включить матч тех же «Фиорентины» или «Наполи» и посмотреть, кто там у них на позиции левого центрального?

– Честно? Не смотрел. Про «Наполи» просто знаю, что там у них играет Кулибали, что там же есть Максимович, который у нас в «Спартаке» был. А недавно смотрел матч «Наполи» – «Барселона», потому что просто интересная игра. Но так, чтобы изучать, кто там правоногий, кто левоногий, что и как кто еще что делает, такого не было.

– А про интерес «Локомотива» этим летом? Это серьезно?

– Да каждый год ходят такие разговоры: «Локомотив», «Локомотив»... Вбросы, слухи – 14 миллионов, 15 миллионов... Откуда они вообще эти суммы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет ее.