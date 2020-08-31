Соболев – о вызове в сборную России: «Было неожиданно. Если честно, я уже уехал за город отдыхать»

Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о приглашении в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций.
– Расскажи, как узнал про вызов в сборную России.
– Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.
– Какие эмоции?
– Конечно, только положительные!
– «Спартак» сейчас на первом месте. Перенесешь победный дух в сборную?
– Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.
- Изначально Соболева не вызвали в сборную из-за конфликта с Артемом Дзюбой.
- Нападающий уладил разногласия с игроком «Зенита», после чего его пригласили вместо травмированного Евгения Луценко.
- 3 сентября россияне примут на «ВТБ Арене» Сербию.
- 6 сентября команда сыграет в гостях с Венгрией.
Источник: Телеграм-канал сборной России