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  • Соболев – о вызове в сборную России: «Было неожиданно. Если честно, я уже уехал за город отдыхать»

Соболев – о вызове в сборную России: «Было неожиданно. Если честно, я уже уехал за город отдыхать»

31 августа 2020, 07:56
4

Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о приглашении в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций.

Расскажи, как узнал про вызов в сборную России.

– Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

Какие эмоции?

– Конечно, только положительные!

«Спартак» сейчас на первом месте. Перенесешь победный дух в сборную?

– Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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Январь 59
1598852646
Удачи в сборной. Хороших нападающих сегодня совсем мало. Дадут шансы в игре, нужно его использовать. За сборную болеем всей страной.
Ответить
zubastikpnz
1598854565
Думаю усач 80 минут даст Дзюбинье, а Сашку последние минут 10-15
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paracetamol
1598856743
Будут с Зюбой не соперников мутузить, а друг-друга.
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Томик
1598867491
Вызвали - уже отлично. Поздравляю! Теперь торопиться не надо, лет 10 ещё есть время поиграть, в отличии от Великого. Сейчас самое главное - нам травмы не нужны.
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