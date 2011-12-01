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    Соболев – о вызове в сборную России: «Было неожиданно. Если честно, я уже уехал за город отдыхать»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о приглашении в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций.

    Расскажи, как узнал про вызов в сборную России.

    – Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

    Какие эмоции?

    – Конечно, только положительные!

    «Спартак» сейчас на первом месте. Перенесешь победный дух в сборную?

    – Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2110

      Genz 2 часа назад

      Изначально Соболева не вызвали в сборную из-за конфликта с Артемом Дзюбой.
      Нападающий уладил разногласия с игроком «Зенита», пригрозив наехать на Дзюбу с бандой, после чего его пригласили избежав насилие в отношении Дзюбы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7999

      paracetamol 2 часа назад

      Будут с Зюбой не соперников мутузить, а друг-друга.

      -1
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      Рейтинг: +56

      zubastikpnz 3 часа назад

      Думаю усач 80 минут даст Дзюбинье, а Сашку последние минут 10-15

      1
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      Рейтинг: +933

      Январь 59 3 часа назад

      Удачи в сборной. Хороших нападающих сегодня совсем мало. Дадут шансы в игре, нужно его использовать. За сборную болеем всей страной.

      2
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      Рейтинг: +12726

      silver29 4 часа назад

      Санек удачи в сборной, задвинь эту шлюбу под лавку и вернитесь все в команду без травм.

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