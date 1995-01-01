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    Журналист Романо: «Милан» предложил аренду Тонали за 10 миллионов с возможностью покупки за 20»

    «Милан» сделал «Брешии» предложение по полузащитнику Сандро Тонали, пишет журналист Фабрицио Романо.

    «Милан» ведет переговоры о подписании контракта с Сандро Тонали. «Брешии» предложена аренда за 10 миллионов евро с возможностью покупки за 20 миллионов плюс проценты от будущих продаж, – сообщил инсайдер.

    • В прошлом сезоне Тонали провел за «Брешию» 36 матчей, забил один гол и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона подписчиков.

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