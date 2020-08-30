Журналист Романо: «Милан» предложил аренду Тонали за 10 миллионов с возможностью покупки за 20»

«Милан» сделал «Брешии» предложение по полузащитнику Сандро Тонали, пишет журналист Фабрицио Романо.
«Милан» ведет переговоры о подписании контракта с Сандро Тонали. «Брешии» предложена аренда за 10 миллионов евро с возможностью покупки за 20 миллионов плюс проценты от будущих продаж, – сообщил инсайдер.
- В прошлом сезоне Тонали провел за «Брешию» 36 матчей, забил один гол и сделал семь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона подписчиков.