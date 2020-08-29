Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Баринов: «Надеюсь, ещe сыграю в Лиге чемпионов»

29 августа 2020, 08:25
1

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы подписчиков в инстаграме после операции на травмированном колене.

«Нормально себя чувствую. У меня в вене стоит катетер. Если очень сильно начинает болеть нога, нажимаю на кнопку – и обезболивающее поступает. В первый раз такое вижу. Не совсем отошeл после операции, всe ещe делают уколы неприятные в живот...

В Москву должен улететь 13-го или 14-го числа. Возможно, задержусь на реабилитации. У меня впервые такая серьeзная травма. Дай Бог, чтобы она была первая и последняя. Восстановимся, будем сильнее. Надеюсь, что ещe сыграю в Лиге чемпионов. Столько бились ради этого... Но сами видите, как оно получилось.

Я видел пост поддержки от Юрия Павловича [Семина], но он мне не звонил. Перед операцией разговаривал с профессором Мариани, и он мне сказал: «Ты быстро восстановишься». Операция шла около трeх часов. После неe – сразу на кушетку, так и проходит весь день. У меня нет переводчика, но тут работает очень хороший парень по имени Макс. Он почти 24/7 со мной. Спасибо ему огромное», – рассказал футболист.

  • Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
  • Операцию на крестообразной связке колена ему сделали в Риме.
  • Сроки восстановления хавбека составят не менее шести месяцев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1598691126
Дима, ты крепкий парень, мы уверены, что восстановишься быстро. Ждём на поле!
Ответить
Главные новости
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+