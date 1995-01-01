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    Баринов: «Надеюсь, ещe сыграю в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы подписчиков в инстаграме после операции на травмированном колене.

    «Нормально себя чувствую. У меня в вене стоит катетер. Если очень сильно начинает болеть нога, нажимаю на кнопку – и обезболивающее поступает. В первый раз такое вижу. Не совсем отошeл после операции, всe ещe делают уколы неприятные в живот...

    В Москву должен улететь 13-го или 14-го числа. Возможно, задержусь на реабилитации. У меня впервые такая серьeзная травма. Дай Бог, чтобы она была первая и последняя. Восстановимся, будем сильнее. Надеюсь, что ещe сыграю в Лиге чемпионов. Столько бились ради этого... Но сами видите, как оно получилось.

    Я видел пост поддержки от Юрия Павловича [Семина], но он мне не звонил. Перед операцией разговаривал с профессором Мариани, и он мне сказал: «Ты быстро восстановишься». Операция шла около трeх часов. После неe – сразу на кушетку, так и проходит весь день. У меня нет переводчика, но тут работает очень хороший парень по имени Макс. Он почти 24/7 со мной. Спасибо ему огромное», – рассказал футболист.

    • Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
    • Операцию на крестообразной связке колена ему сделали в Риме.
    • Сроки восстановления хавбека составят не менее шести месяцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18047

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дима, ты крепкий парень, мы уверены, что восстановишься быстро. Ждём на поле!

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