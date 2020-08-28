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    Баринову сделали операцию на травмированном колене

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был прооперирован в Риме.

    Хирургическое вмешательство футболисту потребовалось в связи с травмой крестообразной связки колена.

    Хавбека выпишут из клиники через несколько дней, первый этап его реабилитации пройдет в итальянской столице, после чего он вернется в Москву.

    • Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
    • Сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4460

      nik55 23 минуты назад

      поправляйся быстрее----здоровья

      0
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      Рейтинг: +5

      tacrignswispum 1 час назад

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      Рейтинг: +1388

      PAREVG. > tacrignswispum 58 минут назад

      гори в аду

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      Рейтинг: +3788

      KPCCSPB > PAREVG. 22 минуты назад

      Не пускай спамит, vulkan12 там свои услуги оставит, по очкодаванию, а то сдохнет калека служивая питающаяся дошиками.

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      Рейтинг: +2246

      Semenycch 1 час назад

      Терпения, парню! Ох, как не просто восстанавливаются кресты!

      1
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      Рейтинг: +18045

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Скорейшего выздоровления, Дима!

      1
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      Рейтинг: 0

      Голубая устрица 1 час назад

      Тоже что-ли наделать клонов и рейтинг себе наплюсовать,
      Гыгы

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      Рейтинг: +1388

      PAREVG. > Голубая устрица 1 час назад

      Я тоже думаю что эти пятеро или шестеро недоумков - один и тот же школьник, с ущербным интеллектом.

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      Рейтинг: 0

      Голубая устрица 1 час назад

      Радужные алармобораты смотрю заминусили своими клонами, сразу видно, тактика радужных!

      -2
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      Рейтинг: +1388

      PAREVG. 2 часа назад

      Выздоравливай Дмитрий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: 0

      Голубая устрица 2 часа назад

      Здоровья Дима, поправляйся

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