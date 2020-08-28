Баринову сделали операцию на травмированном колене

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был прооперирован в Риме.
Хирургическое вмешательство футболисту потребовалось в связи с травмой крестообразной связки колена.
Хавбека выпишут из клиники через несколько дней, первый этап его реабилитации пройдет в итальянской столице, после чего он вернется в Москву.
- Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
- Сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.
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Источник: Официальный твиттер «Локомотива»