Баринову сделали операцию на травмированном колене

поправляйся быстрее----здоровья
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был прооперирован в Риме.
Хирургическое вмешательство футболисту потребовалось в связи с травмой крестообразной связки колена.
Хавбека выпишут из клиники через несколько дней, первый этап его реабилитации пройдет в итальянской столице, после чего он вернется в Москву.
- Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
- Сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.
Дима Баринов перенeс операцию на крестообразной связке в одной из клиник Рима!Через несколько дней его выпишут из клиники, и он начнет первый этап реабилитации в Риме, после чего вернется в расположение команды.#ЗдоровьяБара pic.twitter.com/ijwSOH6AQI— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 28, 2020