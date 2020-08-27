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    «Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко

    Защитник «Шахтeра» Николай Матвиенко стал трансферной целью «Локомотива».

    По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб претендует на 24-летнего футболиста наряду с «Наполи».

    За украинца потенциальному покупателю придется заплатить 15 миллионов евро.

    • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
    • С тех пор он провел 81 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11267

      Garrincha58 6 минут назад

      никогда он не согласится перейти в Россию ему потом в сборную дверь прикроют

      1
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      Рейтинг: +702

      Граф2019 36 минут назад

      и будут на дрезине кататься одни поляки и хохлы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1384

      PAREVG. 57 минут назад

      Ну все, путь в сборную закрыт. и Ракицкий тому пример.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24221

      oyabun 1 час назад

      Дороговато хотят получить при трансферной стоимости в 4 млн. Да и политика тут вмешается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5394

      Hektor 84 1 час назад

      Утка. За такие бабки Локо не станет его покупать, та и не поедет он к нам в Россию. Иначе дверь в сборную захлопнется.

      3
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