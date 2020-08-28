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«Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко

28 августа 2020, 14:55
7

Защитник «Шахтeра» Николай Матвиенко стал трансферной целью «Локомотива».

По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб претендует на 24-летнего футболиста наряду с «Наполи».

За украинца потенциальному покупателю придется заплатить 15 миллионов евро.

  • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
  • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
  • С тех пор он провел 81 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Наполи Локомотив Матвиенко Николай
Комментарии (7)
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Hektor 84
1598615984
Утка. За такие бабки Локо не станет его покупать, та и не поедет он к нам в Россию. Иначе дверь в сборную захлопнется.
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oyabun
1598616507
Дороговато хотят получить при трансферной стоимости в 4 млн. Да и политика тут вмешается.
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PAREVG.
1598616997
Ну все, путь в сборную закрыт. и Ракицкий тому пример.
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Граф2019
1598618241
и будут на дрезине кататься одни поляки и хохлы...
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Garrincha58
1598620032
никогда он не согласится перейти в Россию ему потом в сборную дверь прикроют
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DOCTOR PENALTY
1598622498
В Локо и так достаточно защитников, куда ещё-то?
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tacrignswispum
1598628731
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