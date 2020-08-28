«Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтeра» Николай Матвиенко стал трансферной целью «Локомотива».
По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб претендует на 24-летнего футболиста наряду с «Наполи».
За украинца потенциальному покупателю придется заплатить 15 миллионов евро.
- Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
- За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
- С тех пор он провел 81 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport