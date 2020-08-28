«Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтeра» Николай Матвиенко стал трансферной целью «Локомотива».

По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб претендует на 24-летнего футболиста наряду с «Наполи».

За украинца потенциальному покупателю придется заплатить 15 миллионов евро.