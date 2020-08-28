Marca: «Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Гризманна на Фелиша

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предлагал «Атлетико» вернуть нападающего Антуана Гризманна.

По информации Marca, взамен француза руководитель каталонского клуба хотел заполучить форварда Жоау Фелиша.

Мадридцы на поступившее предложение ответили отказом, поскольку рассчитывают на 20-летнего португальца, впрочем, идея с возвращением Гризманна их заинтересовала.

В ответ генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил «Барсе» о готовности включить Тома Лемара и Диего Косту в сделку по чемпиону мира 2018 года. Каталонский гранд такие условия не устроили, поэтому стороны прекратили переговоры.