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  • Marca: «Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Гризманна на Фелиша

Marca: «Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Гризманна на Фелиша

28 августа 2020, 01:00
14

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предлагал «Атлетико» вернуть нападающего Антуана Гризманна.

По информации Marca, взамен француза руководитель каталонского клуба хотел заполучить форварда Жоау Фелиша.

Мадридцы на поступившее предложение ответили отказом, поскольку рассчитывают на 20-летнего португальца, впрочем, идея с возвращением Гризманна их заинтересовала.

В ответ генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил «Барсе» о готовности включить Тома Лемара и Диего Косту в сделку по чемпиону мира 2018 года. Каталонский гранд такие условия не устроили, поэтому стороны прекратили переговоры.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Коста Диего Гризманн Антуан Лемар Тома Феликс Жоау
Комментарии (14)
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mutabor0992
1598569066
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DeStar
1598571521
гризман в барсе ужасен конечно. Я даже не могу понять почему так стало, барса давно не создавала впечатление " кладбища талантов", коим много лет называли реал. Не, у реала также гг трансферы есть, да как у всех клубов. Но у барсы что-то на трансферном рынке больше промахов чем попаданий за последние лет 5. Вот последний реально качественный трансфер - неймар. А потом пошла, дембеле, гризман, коутиньо( где-то 360 лямов на них да) , артур, семеду( не знаю, мне кажется он норм но слышал что его как-то не любят фаны барсы), тот же де йонг как-то не фонтан( поправьте если не прав), ну и сбитые летчики типа видаля и вермалена и турана, ну паулиньо был не так плох кстати, всякие денисы суаресы, пако алькасеры, андрэ гомешы и другие. Умтити вот не плох, ну ракитич давно пришёл как и суарес. и это все? 3 заиграли... а с десяток нет? я может и предвзят, просто барса обычно брала очень грамотно игроков. И ладно там гомеши видали и тураны, их брали для обоймы, игроки уровня лукаса васкеса с реала, но дембеле коут и гризман - .. не могу понять, не барсу. а почему они не заиграли?
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Cules2013
1598593553
Не знаю, насколько это правда, но обмен бредовый. Фелиш пока что сырой и прогрессирует медленно. Неясно, что в итоге из него выйдет. Барсе он 100% не нужен. В свете возможного ухода Месси и Суареса, упускать ещё и Антуана - это просто дебилизм. Хотя, уже не привыкать. Самому Фелишу и Атлетико нафиг этот обмен не сдался, чего им воду мутить под собой?
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кто там
1598601368
На месте матрасов ещё кучу дерьма в офис барсы вместе с отказом прислал. вообще уже ******)
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Hektor 84
1598601933
Развод не получился
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