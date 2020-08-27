Marca: «Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Гризманна на Фелиша

гризман в барсе ужасен конечно. Я даже не могу понять почему так стало, барса давно не создавала впечатление " кладбища талантов", коим много лет называли реал. Не, у реала также гг трансферы есть, да как у всех клубов. Но у барсы что-то на трансферном рынке больше промахов чем попаданий за последние лет 5. Вот последний реально качественный трансфер - неймар. А потом пошла, дембеле, гризман, коутиньо( где-то 360 лямов на них да) , артур, семеду( не знаю, мне кажется он норм но слышал что его как-то не любят фаны барсы), тот же де йонг как-то не фонтан( поправьте если не прав), ну и сбитые летчики типа видаля и вермалена и турана, ну паулиньо был не так плох кстати, всякие денисы суаресы, пако алькасеры, андрэ гомешы и другие. Умтити вот не плох, ну ракитич давно пришёл как и суарес. и это все? 3 заиграли... а с десяток нет? я может и предвзят, просто барса обычно брала очень грамотно игроков. И ладно там гомеши видали и тураны, их брали для обоймы, игроки уровня лукаса васкеса с реала, но дембеле коут и гризман - .. не могу понять, не барсу. а почему они не заиграли?
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предлагал «Атлетико» вернуть нападающего Антуана Гризманна.
По информации Marca, взамен француза руководитель каталонского клуба хотел заполучить форварда Жоау Фелиша.
Мадридцы на поступившее предложение ответили отказом, поскольку рассчитывают на 20-летнего португальца, впрочем, идея с возвращением Гризманна их заинтересовала.
В ответ генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил «Барсе» о готовности включить Тома Лемара и Диего Косту в сделку по чемпиону мира 2018 года. Каталонский гранд такие условия не устроили, поэтому стороны прекратили переговоры.