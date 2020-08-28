Роналду – о третьем сезоне в «Ювентусе»: «Мы работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир!»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о настрое команды на сезон-2020/21.

«Мой дух и амбиции как никогда высоки, когда я готовлюсь к своему третьему сезону в составе «Ювентуса». Голы. Победы. Самоотверженность. Преданность делу. Профессионализм.

Всеми моими силами, с бесценной помощью партнеров по команде и сотрудников «Ювентуса» мы снова работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир!

Бить рекорды. Преодолевать препятствия. Выигрывать титулы и достигать личных целей. Делать больше и лучше снова и снова. Чтобы достичь большего и преуспеть, несмотря на все проблемы, которые могут встретиться на нашем пути.

Превращать каждый год в лучшее приключение, и выигрывать все для наших болельщиков. Быть частью этой удивительной и уникальной страсти, которой является «Ювентус», и жить, соответствуя его истории, максимально возвышая свое имя, наши ценности и стандарты.

Мы – «Ювентус»! Мы – чемпионы! Мы вернулись и стали сильнее, чем когда-либо! Мы рассчитываем на вас! Все вместе! До самого конца!» – написал Роналду в инстаграме.