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    Роналду – о третьем сезоне в «Ювентусе»: «Мы работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир!»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о настрое команды на сезон-2020/21.

    «Мой дух и амбиции как никогда высоки, когда я готовлюсь к своему третьему сезону в составе «Ювентуса». Голы. Победы. Самоотверженность. Преданность делу. Профессионализм.

    Всеми моими силами, с бесценной помощью партнеров по команде и сотрудников «Ювентуса» мы снова работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир!

    Бить рекорды. Преодолевать препятствия. Выигрывать титулы и достигать личных целей. Делать больше и лучше снова и снова. Чтобы достичь большего и преуспеть, несмотря на все проблемы, которые могут встретиться на нашем пути.

    Превращать каждый год в лучшее приключение, и выигрывать все для наших болельщиков. Быть частью этой удивительной и уникальной страсти, которой является «Ювентус», и жить, соответствуя его истории, максимально возвышая свое имя, наши ценности и стандарты.

    Мы – «Ювентус»! Мы – чемпионы! Мы вернулись и стали сильнее, чем когда-либо! Мы рассчитываем на вас! Все вместе! До самого конца!» – написал Роналду в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@cristiano) 27 Авг 2020 в 8:04 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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