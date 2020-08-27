Куман убедил Гризманна не уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн собирался этим летом сменить команду, утверждает бывший агент футболиста Эрик Олатс.

По его словам, француз еще до назначения Рональда Кумана на пост главного тренера твердо решил покинуть каталонский клуб.

Однако голландский специалист убедил форварда не уходить, пообещав ему ключевую роль в составе.