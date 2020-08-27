Куман убедил Гризманна не уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн собирался этим летом сменить команду, утверждает бывший агент футболиста Эрик Олатс.
По его словам, француз еще до назначения Рональда Кумана на пост главного тренера твердо решил покинуть каталонский клуб.
Однако голландский специалист убедил форварда не уходить, пообещав ему ключевую роль в составе.
- В 2019 году «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- В дебютном сезоне игрок провел 48 матчей, забил 15 голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Get French Football News