Соболев: «Расстроился, что не вызывали в сборную. В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов к общению с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. У них неприязнь.

«Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю.

Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем Черчесовым, и с Артeмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всe произошло в игре, всe остаeтся на поле», – сказал Соболев.