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  • Соболев: «Расстроился, что не вызывали в сборную. В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой»

Соболев: «Расстроился, что не вызывали в сборную. В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой»

26 августа 2020, 21:40
26

Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов к общению с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. У них неприязнь.

«Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю.

Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем Черчесовым, и с Артeмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всe произошло в игре, всe остаeтся на поле», – сказал Соболев.

  • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.
  • В сентябре россияне проведут два матча.
  • «Спартак» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Дзюба Артем Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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Хейтер Аларм
1598467432
Соболев, видимо, даже не знал, что Зюба обиделся)
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ПЕССИМИСТ
1598468330
Дзюба как был так и остался пи--ром.
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Skull_Boy
1598468608
Усатый прогнулся, а этого пошли на х_й
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порт
1598471161
Ныряльщик.
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Владислав Vlad
1598471557
Да, нас-рать на усатого с деревяшкой. Придёт и твоё время, Саня.
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kvm
1598474973
У уссатого нет ничего между ног, коль он под шлюбу лёг...
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житель СПб
1598476445
Про заносчивость Соболева пишут все, даже спартаковские болельщики. В этих условиях никто не станет рисковать моральным климатом всей команды.
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партизан84
1598513612
да пошли ты их обоих нахер, лучше вообще не играть за сборную, чем унижаться перед этими двумя. словили мега звезду после ЧМ, будто они золото взяли и играли вдвоем.
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serhio80
1598515487
По общайся, обоссы обоих)
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Spartak Piter
1598516305
Руководители страны мы все знаем какие они люди. Они рулят и зяниткой ЛГБТэшной. Оттуда и Шлюба бегает жалуется. Я не понимаю, как в здравом уме можно болеть за АНТИНАРОДНЫЙ проект с голубым отливом? Адекватный человек переживает за страну и футбол в частности, но как он может болеть за тех, кто рушит всё!!!!!
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