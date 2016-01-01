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    Соболев: «Расстроился, что не вызывали в сборную. В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов к общению с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. У них неприязнь.

    «Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю.

    Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем Черчесовым, и с Артeмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всe произошло в игре, всe остаeтся на поле», – сказал Соболев.

    • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.
    • В сентябре россияне проведут два матча.
    • «Спартак» в РПЛ идет вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4953

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      Да, нас-рать на усатого с деревяшкой. Придёт и твоё время, Саня.

      0
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      Рейтинг: +4561

      порт 11 минут назад

      Ныряльщик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9412

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Усатый прогнулся, а этого пошли на х_й

      1
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      Рейтинг: +51

      ПЕССИМИСТ 58 минут назад

      Дзюба как был так и остался пи--ром.

      2
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      Рейтинг: +1178

      Алехсбургер. 1 час назад

      Спичрайтера пришлось нанять...,что непривычно.)
      Чтобы не написать,как принято,и как обычно..
      _" Пошли все в Ж..о.пу,
      на х..,..ля.дь!"

      0
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      Рейтинг: +372

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Соболев, видимо, даже не знал, что Зюба обиделся)

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