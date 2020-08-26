Соболев: «Расстроился, что не вызывали в сборную. В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов к общению с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. У них неприязнь.
«Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю.
Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем Черчесовым, и с Артeмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всe произошло в игре, всe остаeтся на поле», – сказал Соболев.
- Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.
- В сентябре россияне проведут два матча.
- «Спартак» в РПЛ идет вторым.
Источник: «Чемпионат»