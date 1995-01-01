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    РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу»

    Победу «Рубину» принесли вышедшие на замену футболисты. Для южнокорейца Хван Ин-Бома гол стал дебютным в России.

    Это вторая победа подряд для казанцев. Уфимцы идут в таблице в зоне переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ин-Бом, 47; 2:0 – Макаров, 55; 3:0 – Макаров, 69.

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович (Тарасов, 88), Старфельт, Шатов (Ин-Бом, 46), Зуев (Самошников, 84), Бакаев (Макаров, 46), Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 84).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Безденежных, 59), Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев (Фольмер, 59), Тилль, Бизяк (Жамалетдинов, 59), Вомбергар (Агаларов, 74 (Белоусов, 79)).

    Предупреждения: Деспотович, 65 – Сухов, 36; Тилль, 54; Аликин, 72; Безденежных, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      RUBINTATAR 6 минут назад

      Макаров это что-то.В сборную!!!

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      Рейтинг: +4565

      порт 28 минут назад

      Будут сниматься с турнира.

      0
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      Рейтинг: +9407

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Вот это прикол, все думали что будет ничья, а теперь ждем, как опять Вадик будет ныть

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