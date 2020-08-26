РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу»

Победу «Рубину» принесли вышедшие на замену футболисты. Для южнокорейца Хван Ин-Бома гол стал дебютным в России.

Это вторая победа подряд для казанцев. Уфимцы идут в таблице в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ин-Бом, 47; 2:0 – Макаров, 55; 3:0 – Макаров, 69.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович (Тарасов, 88), Старфельт, Шатов (Ин-Бом, 46), Зуев (Самошников, 84), Бакаев (Макаров, 46), Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 84).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Безденежных, 59), Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев (Фольмер, 59), Тилль, Бизяк (Жамалетдинов, 59), Вомбергар (Агаларов, 74 (Белоусов, 79)).

Предупреждения: Деспотович, 65 – Сухов, 36; Тилль, 54; Аликин, 72; Безденежных, 87.

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