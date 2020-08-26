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РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу»

26 августа 2020, 20:22
10

Победу «Рубину» принесли вышедшие на замену футболисты. Для южнокорейца Хван Ин-Бома гол стал дебютным в России.

Это вторая победа подряд для казанцев. Уфимцы идут в таблице в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ин-Бом, 47; 2:0 – Макаров, 55; 3:0 – Макаров, 69.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович (Тарасов, 88), Старфельт, Шатов (Ин-Бом, 46), Зуев (Самошников, 84), Бакаев (Макаров, 46), Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 84).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Безденежных, 59), Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев (Фольмер, 59), Тилль, Бизяк (Жамалетдинов, 59), Вомбергар (Агаларов, 74 (Белоусов, 79)).

Предупреждения: Деспотович, 65 – Сухов, 36; Тилль, 54; Аликин, 72; Безденежных, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1598462632
Вот это прикол, все думали что будет ничья, а теперь ждем, как опять Вадик будет ныть
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порт
1598462900
Будут сниматься с турнира.
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RUBINTATAR
1598464177
Макаров это что-то.В сборную!!!
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dinar7777dinar
1598466573
вот почаще бы так играли. может эта победа поднимет игровую мораль у рубина. молодцы !!
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FaTeK1945ru
1598509644
...счёт матча радует,но это не разгром.Рубин давай Тамбов!!!
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tilham
1598512505
главное не сбавлять обороты. состав вырисовывается не плохой. теперь всем новичкам осталось сыграться и играть в своё удовольствие,вот тогда и будет результат и места в топе
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Рубинище
1598521980
Просто огонь матч получился, особенно сумашедший 2й тайм. Слуцкий правильно сделал замены в перерыве. Шатов пока не готов-совсем. Кореец-меня удивил, можем ведь на трансферах работать. Очень здорово отыграл. суперское усиление. Квича, как всегда на высоте. А Дюпин лучший вратарь РПЛ. Макарову фортит пока конечно, молодец что использует как надо это.
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