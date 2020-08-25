Фанаты «Барселоны» требуют отставки Бартомеу у офиса клуба

Болельщики «Барселоны» собрались у клубного офиса после появления информации об уходе из команды форварда Лионеля Месси.
Фанаты требуют отставки президента клуба Жозепа Бартомеу.
Месси уведомил руководство «Барсы» о решении расторгнуть контракт в одностороннем порядке, после чего клуб собрал экстренное совещание.
#frac1 | Alguns aficionats del Barça demanen la dimissió de Bartomeu davant les oficines del club després de saber-se que Messi ha comunicat que vol marxar. pic.twitter.com/hBhYgnWRju— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 25, 2020
Источник: RAC1
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