Фанаты «Барселоны» требуют отставки Бартомеу у офиса клуба

Болельщики «Барселоны» собрались у клубного офиса после появления информации об уходе из команды форварда Лионеля Месси.

Фанаты требуют отставки президента клуба Жозепа Бартомеу.

Месси уведомил руководство «Барсы» о решении расторгнуть контракт в одностороннем порядке, после чего клуб собрал экстренное совещание.