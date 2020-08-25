«Тамбов» может арендовать форварда сборной КНДР, выступавшего за молодежку «Ювентуса»

По информации Betting Insider, «Тамбов» хочет подписать экс-нападающего «Ювентуса» Кван Сон Хана, выступающего за «Аль-Духаиль».
Российский клуб сделал предложение об аренде 21-летнего форварда сборной КНДР.
- Зимой «Аль-Духаиль» объявил о приобретении северокорейского нападающего. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.
- Кван Сон Хан – первый северокореец в истории, сыгравший в Серии А.
- За первую команду «Ювентуса» форвард не провел ни одного матча.
Источник: Betting Insider