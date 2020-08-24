Mundo Deportivo: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 170 миллионов отступных за Фати

«Манчестер Юнайтед» после неудачи в переговорах о трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо переключил внимание на форварда «Барселоны» Ансу Фати.
По информации Mundo Deportivo, английский клуб готов выплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 170 миллионов евро.
Каталонцы, в свою очередь, намерены продлить контракт со своим воспитанником, увеличив его клаусулу до 400 миллионов.
- В прошедшем сезоне Фати провел за «Барсу» 33 матча, забил восемь голов и сделал один ассист.
- В октябре ему исполнится 18 лет.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo