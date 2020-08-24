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    Mundo Deportivo: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 170 миллионов отступных за Фати

    «Манчестер Юнайтед» после неудачи в переговорах о трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо переключил внимание на форварда «Барселоны» Ансу Фати.

    По информации Mundo Deportivo, английский клуб готов выплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 170 миллионов евро.

    Каталонцы, в свою очередь, намерены продлить контракт со своим воспитанником, увеличив его клаусулу до 400 миллионов.

    • В прошедшем сезоне Фати провел за «Барсу» 33 матча, забил восемь голов и сделал один ассист.
    • В октябре ему исполнится 18 лет.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 5 минут назад

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      Рейтинг: +1584

      FENIX-SL 39 минут назад

      ага
      все кто говорят мол НЕ НАДО - потом ахренеют если трансфер оправдает все ожидания
      то что по деньгам отобьется так это вообще факт

      0
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      Рейтинг: +10860

      KLIM777 47 минут назад

      больные вообще))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      кран 1 час назад

      Не стОит...

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      Рейтинг: +764

      elessar arnor 1 час назад

      ага, проще купить Санчо

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