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  • Mundo Deportivo: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 170 миллионов отступных за Фати

Mundo Deportivo: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 170 миллионов отступных за Фати

24 августа 2020, 21:45
7

«Манчестер Юнайтед» после неудачи в переговорах о трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо переключил внимание на форварда «Барселоны» Ансу Фати.

По информации Mundo Deportivo, английский клуб готов выплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 170 миллионов евро.

Каталонцы, в свою очередь, намерены продлить контракт со своим воспитанником, увеличив его клаусулу до 400 миллионов.

  • В прошедшем сезоне Фати провел за «Барсу» 33 матча, забил восемь голов и сделал один ассист.
  • В октябре ему исполнится 18 лет.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Фати Ансу
Комментарии (7)
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кран
1598296368
Не стОит...
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irosquemooreag
1598301566
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DeStar
1598309044
хахахахаха) блин) ну я не антифан барсы и все такое, ну емое) какой фати и 170 лямов?)мбаппе столкьо стоит сейчас. А тут фати? винисиус сколько 250 тогда? или родриго ? вальверде 150? рэшфорд 300? а санчо 500-600?
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Oldtrafford83
1598334739
Безусловно не красиво считать чужие деньги,но вот н.а.х.у.я???
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JI e x a
1598347506
Да уж... а ведь совсем недавно, буквально пару лет назад, 100 млн. стоил лучший игрок на планете, который забивает голов больше, чем проводит матчей.... А сейчас 170 готовы отдать за пацана из академии... Что дальше? 200 за 10-летнего футболиста? Богатые тешат своё самолюбие, а мы за это платим. Печальный факт.
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кто там
1598350002
За Санчо 120 зажали, а тут 170 отдать готовы за игрока который по сути ещё и фифти фифти раскроется или нет. идиоты.
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zigbert
1598368627
Игрок перспективный и Барселона его просто так не отдаст. Но сумма очень уж высокая.
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