Mundo Deportivo: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 170 миллионов отступных за Фати

«Манчестер Юнайтед» после неудачи в переговорах о трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо переключил внимание на форварда «Барселоны» Ансу Фати.

По информации Mundo Deportivo, английский клуб готов выплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 170 миллионов евро.

Каталонцы, в свою очередь, намерены продлить контракт со своим воспитанником, увеличив его клаусулу до 400 миллионов.