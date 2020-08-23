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    Головин: «Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал матч 1-го тура Лиги 1 против «Реймса» (2:2).

    «Первая официальная игра после длительного перерыва. Да, были товарищеские игры, но старт чемпионата это совсем другое. В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться со счета 0:2, это всегда непросто. Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это дает свои плоды», — сказал Головин.

    • В матче с «Реймсом» Головин сделал результативный пас.
    • Это дебютный официальный матч в качестве главного тренера «Монако» для Нико Ковача.

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    Источник: Sport24

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