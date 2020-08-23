Гончаренко – о травме Набабкина: «Это проблема. Он был в хорошей форме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника Кирилла Набабкина. У него разрыв крестообразной связки.

«Набабкин был в хорошей форме и выбыл на длительный срок. Это является проблемой. Мы смотрим центрального защитника, чтобы усилить центр обороны. Со следующих матчей состав у нас будет достаточно качественный», – сказал белорус.