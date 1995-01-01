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    Гончаренко – о травме Набабкина: «Это проблема. Он был в хорошей форме»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника Кирилла Набабкина. У него разрыв крестообразной связки.

    «Набабкин был в хорошей форме и выбыл на длительный срок. Это является проблемой. Мы смотрим центрального защитника, чтобы усилить центр обороны. Со следующих матчей состав у нас будет достаточно качественный», – сказал белорус.

    • Набабкин продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/21.
    • Игрок стоит на рынке 0,5 миллиона евро.
    • ЦСКА в таблице РПЛ идет седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +692

      Граф2019 2 часа назад

      уходить надо вовремя! лучше по английски, не прощаясь... на пике славы!!! это относится ко всем, в том числе и к диктаторам...

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      Рейтинг: +5166

      серега кашин 2 часа назад

      Со следующих матчей состав у нас будет достаточно качественный, а уже половина игроков отказалась переходить в цска и ушло в другие клубы

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