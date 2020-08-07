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    ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

    Защитник Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

    Стороны продлили соглашение до окончания сезона-2020/21.

    • Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.
    • В его активе 249 матчей, четыре гола и десять ассистов.
    • В сентябре футболисту исполнится 34 года.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9134

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Ну в принципе на сезон еще нормально, учитывая что играют с 3мя центральными, где Васин бревно, а Карпов замедленная бомба

      0
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      Рейтинг: +12183

      vladimir-7 29 минут назад

      Это правильно, а пока необходимо искать и покупать центрального
      защитника и в перспективе правого, а затем и левого защитников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      shurik45 32 минуты назад

      О боже,легенда все еще с нами .

      0
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