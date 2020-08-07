ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Ну в принципе на сезон еще нормально, учитывая что играют с 3мя центральными, где Васин бревно, а Карпов замедленная бомба
Защитник Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны продлили соглашение до окончания сезона-2020/21.
- Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.
- В его активе 249 матчей, четыре гола и десять ассистов.
- В сентябре футболисту исполнится 34 года.
Кирилл Набабкин продлил контракт с #ЦСКА до конца сезона-2020/21 https://t.co/oJkf0MaosT pic.twitter.com/K7OhX2dL6u— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020