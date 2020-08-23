Роналду планирует открыть в Манчестере отель за 27 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил открыть в Манчестере собственную гостиницу. Она обойдется ему в 27 миллионов фунтов стерлингов, информирует Daily Mail. Фото доступно ниже (здание справа).

В отеле будет 11 этажей, статус – четыре звезды. Роналду уже заключил соглашение о сотрудничестве с португальской туристической компанией Pestana. Ориентировочная дата открытия – 2023 год.