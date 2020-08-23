Роналду планирует открыть в Манчестере отель за 27 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил открыть в Манчестере собственную гостиницу. Она обойдется ему в 27 миллионов фунтов стерлингов, информирует Daily Mail. Фото доступно ниже (здание справа).
В отеле будет 11 этажей, статус – четыре звезды. Роналду уже заключил соглашение о сотрудничестве с португальской туристической компанией Pestana. Ориентировочная дата открытия – 2023 год.
- У Роналду уже есть отели на Мадейре, Лиссабоне и в других местах.
- Он играл в Манчестере за «Юнайтед».
- Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: Daily Mail