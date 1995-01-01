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    Роналду планирует открыть в Манчестере отель за 27 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил открыть в Манчестере собственную гостиницу. Она обойдется ему в 27 миллионов фунтов стерлингов, информирует Daily Mail. Фото доступно ниже (здание справа).

    В отеле будет 11 этажей, статус – четыре звезды. Роналду уже заключил соглашение о сотрудничестве с португальской туристической компанией Pestana. Ориентировочная дата открытия – 2023 год.

    • У Роналду уже есть отели на Мадейре, Лиссабоне и в других местах.
    • Он играл в Манчестере за «Юнайтед».
    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11174

      Garrincha58 52 минуты назад

      бизнесмен!

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      Рейтинг: +7849

      paracetamol 2 часа назад

      Зря, бывшая текстильная столица мира давно в кризисе и интересна лишь футболом.

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      Рейтинг: +2926

      solodealer 2 часа назад

      Отличная идея! Лучше было бы только... ОТКРЫТЬ ОТЕЛЬ РАНЬШЕ И НЕ ЗА 27, А ЗА 30 ЛЯМОВ!)))

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