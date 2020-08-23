Медведев: «Зениту» очень важно сохранять голод до побед. У нас перед глазами примеры «Ювентуса», «Баварии». Можно вспомнить и «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубы, на которые ориентируются в Санкт-Петербурге. Все они имеют или имели победные серии в чемпионате.

«Как получается так, что «Зенит» не теряет голода побед? Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария». Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в 90-е.

Сохранять голод до побед очень важно. Мы добились того, что у нас не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Если этот дух сохраним, то дальше будем идти по победной дороге», – сказал Медведев «Р-Спорт».