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  • Медведев: «Зениту» очень важно сохранять голод до побед. У нас перед глазами примеры «Ювентуса», «Баварии». Можно вспомнить и «Спартак»

Медведев: «Зениту» очень важно сохранять голод до побед. У нас перед глазами примеры «Ювентуса», «Баварии». Можно вспомнить и «Спартак»

23 августа 2020, 01:07
16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубы, на которые ориентируются в Санкт-Петербурге. Все они имеют или имели победные серии в чемпионате.

«Как получается так, что «Зенит» не теряет голода побед? Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария». Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в 90-е.

Сохранять голод до побед очень важно. Мы добились того, что у нас не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Если этот дух сохраним, то дальше будем идти по победной дороге», – сказал Медведев «Р-Спорт».

  • «Зенит» взял два последних чемпионата.
  • Команда лидирует с отрывом и в этом сезоне.
  • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Спартак Ювентус Бавария Медведев Александр
Комментарии (16)
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paracetamol
1598135249
Спердяк лучше забыть, очень вонючий и дурно пахнущий!
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Kollljan
1598158541
Спартак в 90-е - это не корректно. Там судьи решали многие матчи в пользу Спартака.
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vsespartak01
1598173035
это бомбардирское недоразумение надо закрывать!админы ваще мышей не ловят!алармоборатные все загадили ,а им и дела нет!посмотрите хоть разок ,что у вас здесь!или вам это нравится?
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Синитсосит
1598183368
не сравнивал бы себя и тот спартак, вам шкурам до него как до китая
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Hektor 84
1598186208
Или под наркотой или газа обнюхался
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paracetamol
1598187402
Щас в самый раз - Дырнамо и проводницы.
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