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    Медведев: «Зениту» очень важно сохранять голод до побед. У нас перед глазами примеры «Ювентуса», «Баварии». Можно вспомнить и «Спартак»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубы, на которые ориентируются в Санкт-Петербурге. Все они имеют или имели победные серии в чемпионате.

    «Как получается так, что «Зенит» не теряет голода побед? Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария». Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в 90-е.

    Сохранять голод до побед очень важно. Мы добились того, что у нас не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Если этот дух сохраним, то дальше будем идти по победной дороге», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    • «Зенит» взял два последних чемпионата.
    • Команда лидирует с отрывом и в этом сезоне.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +396

      ФК Пупсик 53 минуты назад

      Хоть директор Зенита сказал, но все равно от обсосанного шалтака воняет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2128

      Гавроша > ФК Пупсик 46 минут назад

      Стыдно за тарасовку!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7814

      paracetamol 59 минут назад

      Спердяк лучше забыть, очень вонючий и дурно пахнущий!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2128

      Гавроша > paracetamol 54 минуты назад

      Медведь не то ляпнул, может у него насморк, а то забыл запашок из тарасовки?

      0
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      Рейтинг: +7527

      alarm 1 час назад

      комментарий про спартак)

      2
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      ...
      Рейтинг: +2128

      Гавроша > alarm 55 минут назад

      Не стоит вспоминать эту вонь мазутную, а то ....

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      Рейтинг: +1652

      Puddle 1 час назад

      Баварию со Спартаком сравнивают.... Смешно....

      1
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      Рейтинг: +2128

      Гавроша > Puddle 56 минут назад

      Если уж и вспоминать поганый сартак, то только когда выносишь мусор на помойку!!!

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