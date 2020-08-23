Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Слуцкого: «Тренера любили в «Халл Сити» и «Витессе». После его отъезда из Арнема сразу поступило несколько предложений из Европы»

Агент Слуцкого: «Тренера любили в «Халл Сити» и «Витессе». После его отъезда из Арнема сразу поступило несколько предложений из Европы»

23 августа 2020, 00:57
7

Кристиан Эмиле, агент Леонида Слуцкого, рассказал, что у него в декабре были предложения из Европы. Однако тренер предпочел работу в «Рубине».

«В первую очередь скажу, что болельщики «Халла» и «Витесса» до сих пор шлют Леониду сообщения и приветствия. Его действительно любили в этих клубах. После того, как он ушел из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьезные цели и амбиции, он отправился туда.

Теперь Слуцкий не поедет в Европу? Я совершенно не согласен с этим. Для тренера Леонид все еще молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халле» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?» – сказал Эмиле.

  • «Рубин» идет в РПЛ 11-м.
  • Слуцкий работал в Европе с 2017 по 2019 год.
  • Главное достижение в карьере Слуцкого – победы в РПЛ с ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Рубин Витесс Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1598135301
Не смеши народ!
Ответить
serppion
1598148730
Мечты сбываются! Казань - це та же Европа.
Ответить
vladimir-7
1598159208
Похвали, похвали Л.Слуцкого, ведь это твоя работа, а так он молодец, но посмотрим, что получится у Л.Слуцкого с Рубином.
Ответить
Garrincha58
1598164633
Лёня молоток всегда говорит по делу и дело своё добре знает
Ответить
FaTeK1945ru
1598165926
...а пока наш РУБИН занял своё "коронное" место в турнирной таблице.Будем ждать от команды отдачу( какую? я и сам не знаю) и надеяться...
Ответить
general.lizyukov
1598167351
Правильно: съездил в Европу, посмотрел, что там и как, как процесс налажен, как игроки отдаются делу, как болеют. Есть понимание, как оно может быть и куда двигаться надо. Осталось миллионеров-пешеходов заставить двигаться.
Ответить
Из Твери Леха
1598183463
Любили в хале? и писали на плакатах SlutSky out? вот это любоффь.
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Вчера, 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+