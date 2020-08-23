Агент Слуцкого: «Тренера любили в «Халл Сити» и «Витессе». После его отъезда из Арнема сразу поступило несколько предложений из Европы»

Кристиан Эмиле, агент Леонида Слуцкого, рассказал, что у него в декабре были предложения из Европы. Однако тренер предпочел работу в «Рубине».

«В первую очередь скажу, что болельщики «Халла» и «Витесса» до сих пор шлют Леониду сообщения и приветствия. Его действительно любили в этих клубах. После того, как он ушел из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьезные цели и амбиции, он отправился туда.

Теперь Слуцкий не поедет в Европу? Я совершенно не согласен с этим. Для тренера Леонид все еще молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халле» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?» – сказал Эмиле.