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    Агент Слуцкого: «Тренера любили в «Халл Сити» и «Витессе». После его отъезда из Арнема сразу поступило несколько предложений из Европы»

    Кристиан Эмиле, агент Леонида Слуцкого, рассказал, что у него в декабре были предложения из Европы. Однако тренер предпочел работу в «Рубине».

    «В первую очередь скажу, что болельщики «Халла» и «Витесса» до сих пор шлют Леониду сообщения и приветствия. Его действительно любили в этих клубах. После того, как он ушел из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьезные цели и амбиции, он отправился туда.

    Теперь Слуцкий не поедет в Европу? Я совершенно не согласен с этим. Для тренера Леонид все еще молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халле» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?» – сказал Эмиле.

    • «Рубин» идет в РПЛ 11-м.
    • Слуцкий работал в Европе с 2017 по 2019 год.
    • Главное достижение в карьере Слуцкого – победы в РПЛ с ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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