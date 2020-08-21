Самедов: «Благодаря званию ЗМС за четвертьфинал ЧМ-2018 у меня пенсия побольше будет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» раскрыл плюс звания Заслуженный мастер спорта. Его футболисты команды получили за четвертьфинал чемпионата мира-2018.
– Какие-то преференции тебе дает сейчас звание Заслуженного мастера спорта?
– Насколько я знаю, у меня пенсия будет побольше (улыбается).
– Какая?
– Не знаю. Когда обсуждалось это, я тоже задал вопрос: «А что это дает?». Вот я знаю, что пенсия будет какая-то.
– Тысяч 50 рублей будет? У тебя «корочка» есть?
– Да, «корочка» и значок есть.
– А как ты отнесся к тому, что стали возмущаться волейболисты и все прочие, мол, ЗМС дали за четвертьфинал.
– Я помню там Артем Панарин высказался: с какого перепугу им дают за восьмое место? Сразу поправлю: почему за восьмое, а не за пятое? Мы последними в 1/4 финала вылетели.
И самый мой главный аргумент – в футбол все-таки побольше гораздо стран играют, чем в волейбол и хоккей.
- Самедов сейчас играет в качестве любителя за клуб ПФЛ «Знамя» (Ногинск).
- Больше всего матчей за карьеру он провел за «Локомотив».
- Главное достижение в карьере – победа в РПЛ со «Спартаком».