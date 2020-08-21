Самедов: «Благодаря званию ЗМС за четвертьфинал ЧМ-2018 у меня пенсия побольше будет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» раскрыл плюс звания Заслуженный мастер спорта. Его футболисты команды получили за четвертьфинал чемпионата мира-2018.

– Какие-то преференции тебе дает сейчас звание Заслуженного мастера спорта?

– Насколько я знаю, у меня пенсия будет побольше (улыбается).

– Какая?

– Не знаю. Когда обсуждалось это, я тоже задал вопрос: «А что это дает?». Вот я знаю, что пенсия будет какая-то.

– Тысяч 50 рублей будет? У тебя «корочка» есть?

– Да, «корочка» и значок есть.

– А как ты отнесся к тому, что стали возмущаться волейболисты и все прочие, мол, ЗМС дали за четвертьфинал.

– Я помню там Артем Панарин высказался: с какого перепугу им дают за восьмое место? Сразу поправлю: почему за восьмое, а не за пятое? Мы последними в 1/4 финала вылетели.

И самый мой главный аргумент – в футбол все-таки побольше гораздо стран играют, чем в волейбол и хоккей.