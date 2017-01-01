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    Самедов: «Благодаря званию ЗМС за четвертьфинал ЧМ-2018 у меня пенсия побольше будет»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» раскрыл плюс звания Заслуженный мастер спорта. Его футболисты команды получили за четвертьфинал чемпионата мира-2018.

    – Какие-то преференции тебе дает сейчас звание Заслуженного мастера спорта?

    – Насколько я знаю, у меня пенсия будет побольше (улыбается).

    – Какая?

    – Не знаю. Когда обсуждалось это, я тоже задал вопрос: «А что это дает?». Вот я знаю, что пенсия будет какая-то.

    – Тысяч 50 рублей будет? У тебя «корочка» есть?

    – Да, «корочка» и значок есть.

    – А как ты отнесся к тому, что стали возмущаться волейболисты и все прочие, мол, ЗМС дали за четвертьфинал.

    – Я помню там Артем Панарин высказался: с какого перепугу им дают за восьмое место? Сразу поправлю: почему за восьмое, а не за пятое? Мы последними в 1/4 финала вылетели.

    И самый мой главный аргумент – в футбол все-таки побольше гораздо стран играют, чем в волейбол и хоккей.

    • Самедов сейчас играет в качестве любителя за клуб ПФЛ «Знамя» (Ногинск).
    • Больше всего матчей за карьеру он провел за «Локомотив».
    • Главное достижение в карьере – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1583

      ALEX ML 57 минут назад

      Идиот

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      Рейтинг: +4687

      САДЫЧОК 1 час назад

      ..Да уж несправедливо ! У Дзюбы повышенная -а у Аршавина , Карпина , Мостового , Кончельскиса-НЕТ !

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      Рейтинг: +5140

      Hektor 84 1 час назад

      Епать аргумент))) мы пятое заняли а не восьмое, потому, что последние и четверть финала вылетели. А когда даже за пятое место змс давали?

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      Рейтинг: +116

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Саня ЗМС.... а за своего оболтуса дюже стыдно мне(((

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      Рейтинг: +184

      Спартач80 > Отчим_Бората 1 час назад

      замызганный,матёрый сосальщик?=)))

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