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  • Газизов – о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности»

Газизов – о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности»

21 августа 2020, 11:23
27

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил возможность перехода Александра Кокорина в «Рому».

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», – сказал Газизов.

  • Вчера Нобель Арустамян сообщил, что «Рома» по-прежнему заинтересована в трансфере Кокорина.
  • 29-летний форвард пропустил три стартовых тура чемпионата из-за повреждения и все еще не дебютировал.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рома Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (27)
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Semargl18
1597999216
А Роме он нахера? на лавке сидеть за лярд? там не имбецилы в руководстве...
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rash1959
1597999363
Это был бы лучший вариант для Спартака. Может поэтому и не играет, берегут ноги. Нападающих много, подрастут немного и будет не хуже чем у других. Возможно так и затевалось с самого начала. А на вырученное можно правого или в центр посмотреть.
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"supermax"
1598001155
если рома проявит реальный интерес и на этом трансфере удастся заработать, то пусть валит, кто держит то
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alp
1598001329
если есть реальный интерес из Италии, кокоре надо валить даже не спрашивая про зп.. здесь ему один хер не дадут играть, кроме как в сочи
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DOCTOR PENALTY
1598002884
Не играет, конкуренции не создаёт, лучше бы уехал.
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Garrincha58
1598003438
пиар Коки продолжается дня непроходит чтобы его не вспомнили такое ощущение что это русский Роналду а на деле и пальца левой ноги не стоит
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ilichkadr
1598004337
Правильно Шамилька мыслит. Главное купи/продай, эспирация, а футбол это для не мытых. Поэтому продавал, продаю и буду продавать!!!
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Из Твери Леха
1598006862
Если он не будет играть, то кто его купит без практики?
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vladimir-7
1598021568
Однако сам Кокорин никуда не собирается переходить, ему и здесь тепло, светло и деньги хорошие платят и налоги маленькие и зачем ему европейский клуб.
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житель СПб
1598022415
Ситуация странная и нужна информация изнутри. Но я не сторонник здесь Спартак ругать. Наоборот! Все забывают, что его не купили, а взяли бесплатно. При том что Зенит немало на него потратился в период "тюремных" переживаний. А Спартак получил потенциально одного из лучших напов России - посмотрите, что он в Сочи творил! А если продадут хоть за что-то - значит на ровном месте заработают, и тогда Газизов молодец - выполняет свою задачу. Вот так я это вижу.
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