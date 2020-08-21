Газизов – о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил возможность перехода Александра Кокорина в «Рому».

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», – сказал Газизов.