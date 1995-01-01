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    Газизов – о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил возможность перехода Александра Кокорина в «Рому».

    «Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», – сказал Газизов.

    • Вчера Нобель Арустамян сообщил, что «Рома» по-прежнему заинтересована в трансфере Кокорина.
    • 29-летний форвард пропустил три стартовых тура чемпионата из-за повреждения и все еще не дебютировал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2105

      Гавроша 16 минут назад

      Все мечтают сбежать из тарасовки!

      2
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      Рейтинг: +2301

      rash1959 18 минут назад

      Это был бы лучший вариант для Спартака. Может поэтому и не играет, берегут ноги. Нападающих много, подрастут немного и будет не хуже чем у других. Возможно так и затевалось с самого начала. А на вырученное можно правого или в центр посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +703

      Semargl18 20 минут назад

      А Роме он нахера? на лавке сидеть за лярд? там не имбецилы в руководстве...

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