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Арустамян: «Рома» возобновила интерес к Кокорину

20 августа 2020, 20:59
20

Журналист Нобель Арустамян утверждает, что у нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант с продолжением карьеры в Италии.

По его информации, «Рома» после смены владельца вернулась к рассмотрению кандидатуры россиянина

«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Кокорин официально стал игроком «Спартака» 2 августа.
  • Стороны заключили трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.
  • Из-за травмы форвард до сих пор не дебютировал за новую команду.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1597947781
Ххахахахаха, да он и в России никому не нужен, только кроме полных л0хов в лице Спартаке, а тут Рома, хотя да Рома Примавера тоже команда
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порт
1597947794
Уголовный кодекс прилагается.
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GreyDM
1597949078
Не будет ему Рома 3 ляма платить+ там так не проканает-подписать контракт и после первой же тренировки слиться нах....
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_Marqella_
1597969323
Хороший вариант для Спартака,можно сказать идеальный,здесь важна цена вопроса,на сколько Рома может заплатить....а так то все понимают, что римляни не богаты,более 10м не предложат...имхо...Сможет ли Газизов продавить такую сделку?? вот вопрос...а как же зарплата в 3 ляма в год,кто её платить будет,Рома?? сомневаюсь...только Федун и Газпром на такое спасобны....
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vka1970
1597984717
Прикольно если что то выгорит.Не хочу даже представлять какими фразами нынешние ниже отписавшиеся писарчуки будут всё это комментировать.Только ради этого стоит посещать бомбардир.
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Маленький
1597984841
Арустамян коньяком отравился похоже....
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isakkobelini
1597992373
Бред, в Риме сидет не глупые люди в отличии от руководства Спартака
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Иван Петров 1986
1597997620
Да уж куда-нибудь свалил бы. Заколебал уже всех тут.
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Fancyfall
1598019151
похоже, это лучший вариант для всех)))
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zigbert
1598040377
Если предложение еще не сделано, о чем тогда рассуждать. Все же это мало похоже на правду.
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