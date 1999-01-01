Арустамян: «Рома» возобновила интерес к Кокорину

По Роме такой расклад: трансфер на 3 года. Зарплата 2,2 милл. Евро каждый год. Спартак сразу заплатит на руки Кокорину 2,4 милл евро,чтобы за три года у него получалось по 3 милл.,как он хотел. Уже он получил 2,5 милл. Бонусы.
Рома заплатит Спартаку 8 милл. За переход. От 8 вычесть 4,9 милл., которые будут Кокорину выплачены как бонусы, Спартак заработает 3,1 милл. Евро
Журналист Нобель Арустамян утверждает, что у нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант с продолжением карьеры в Италии.
По его информации, «Рома» после смены владельца вернулась к рассмотрению кандидатуры россиянина
«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Кокорин официально стал игроком «Спартака» 2 августа.
- Стороны заключили трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.
- Из-за травмы форвард до сих пор не дебютировал за новую команду.