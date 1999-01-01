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    Арустамян: «Рома» возобновила интерес к Кокорину

    Журналист Нобель Арустамян утверждает, что у нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант с продолжением карьеры в Италии.

    По его информации, «Рома» после смены владельца вернулась к рассмотрению кандидатуры россиянина

    «Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Кокорин официально стал игроком «Спартака» 2 августа.
    • Стороны заключили трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.
    • Из-за травмы форвард до сих пор не дебютировал за новую команду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2034

      Genz 35 минут назад

      По Роме такой расклад: трансфер на 3 года. Зарплата 2,2 милл. Евро каждый год. Спартак сразу заплатит на руки Кокорину 2,4 милл евро,чтобы за три года у него получалось по 3 милл.,как он хотел. Уже он получил 2,5 милл. Бонусы.
      Рома заплатит Спартаку 8 милл. За переход. От 8 вычесть 4,9 милл., которые будут Кокорину выплачены как бонусы, Спартак заработает 3,1 милл. Евро

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      Рейтинг: +2082

      Гавроша 57 минут назад

      Еще одного игрока в тарасовке загубили - решили в аренду сплавить! Срам спартаку!!!

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      Рейтинг: +388

      ФК Пупсик > Гавроша 55 минут назад

      Да уж, тот хоть и испорченный был, но они и там нашли что испоганить, а теперь в рому отправить!

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      Рейтинг: +2020

      ziborock > Гавроша 40 минут назад

      В жизни давно я понял,
      Кроется гибель где!
      Можешь ты бить баклуши,
      Но только не в Спартаке!
      Трубы, Газпром и Миллер,
      Сколько от них вреда!
      Губит футбол наш Питер!
      Губит голубизна!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21336

      пьяныйхоровод > ziborock 27 минут назад

      Тебя там Назаров что-ли "вдохновляет" щекоча усами ?

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      Рейтинг: +2020

      ziborock > пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Твои усики тоже ничего!)))

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      Рейтинг: +21336

      пьяныйхоровод > ziborock 15 минут назад

      Я свой х.у.й. не на помойке нашёл , так что давайте там с "поварёшкой" без подкатов ко мне . Сами играйте в поэта и его музу .

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      Рейтинг: +709

      GreyDM 1 час назад

      Не будет ему Рома 3 ляма платить+ там так не проканает-подписать контракт и после первой же тренировки слиться нах....

      1
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      Рейтинг: +4522

      порт 1 час назад

      Уголовный кодекс прилагается.

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      Рейтинг: +9350

      Skull_Boy 1 час назад

      Ххахахахаха, да он и в России никому не нужен, только кроме полных л0хов в лице Спартаке, а тут Рома, хотя да Рома Примавера тоже команда

      0
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      Рейтинг: +1647

      Puddle 1 час назад

      Рома Зобнин???

      3
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      Рейтинг: +2006

      baden69 > Puddle 1 час назад

      Рома Широков.)))

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      Рейтинг: +709

      GreyDM > baden69 1 час назад

      Неее! Они теперь конкуренты в борьбе за звание главного беспредельщика росюфутбола)))

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      Рейтинг: +709

      GreyDM > GreyDM 1 час назад

      рос.футбола* )

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