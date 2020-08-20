Арустамян: «Рома» возобновила интерес к Кокорину

Журналист Нобель Арустамян утверждает, что у нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант с продолжением карьеры в Италии.
По его информации, «Рома» после смены владельца вернулась к рассмотрению кандидатуры россиянина
«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Кокорин официально стал игроком «Спартака» 2 августа.
- Стороны заключили трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.
- Из-за травмы форвард до сих пор не дебютировал за новую команду.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна