Билялетдинов: «Надеюсь, «Локомотив» выиграет «Спартак»

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями перед очным матчем двух бывших команд футболиста.

– Какое впечатление оставляют «Спартак» и «Локомотив» на старте сезона?

– Команды готовы сейчас не на 100 процентов, но все равно это лучше, чем было после паузы, вызванной пандемией. Степень готовности сейчас просто несравнима с той, что была тогда: физически они неплохо выглядят, очень прилично двигаются.

– Много шума наделал судейский скандал в матче первого тура «Сочи» – «Спартак». Какого вы мнения об этой ситуации?

– Решение принято: судья отстранен. Никакого пенальти не было. Возмущение «Спартака» было по делу. Они добились своего. Я слышал, хотят получить и разъяснения что за что. Потом Леонид Слуцкий возмущался, что какая-то ситуация неопределенности с судейством. Никто не понимает, по каким критериям это происходит.

– Как подобные вещи влияют на психологическое состояние игроков?

– Ну, это околофутбольные вещи. Не думаю, что игроки зацикливаются на этой ситуации, – они готовятся к матчам, тем более, что впереди дерби, успешный результат в котором дает победителю какой-то запас прочности в верхней части турнирной таблицы, да и «Зенит» нельзя отпускать.

– Каким вам видится предстоящее дерби?

– Надеюсь, что соперники не будут закрываться: хочется, чтобы команды играли в футбол. Но здесь все зависит от того, какими футболистами ты на данный момент укомплектован, кто у тебя здоров, кто травмирован.

– Какого результата ожидаете в дерби?

– Мы всегда от дерби ждем каких-то невероятных эмоций, но нередко они проходят скучновато. Тут не угадаешь, интересно будет или не очень. Думаю, что в этом матче по счету не будет сильных разрывов: где-то в один мяч победа может быть. Надеюсь, выиграет «Локомотив».