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    Билялетдинов: «Надеюсь, «Локомотив» выиграет «Спартак»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями перед очным матчем двух бывших команд футболиста.

    – Какое впечатление оставляют «Спартак» и «Локомотив» на старте сезона?

    – Команды готовы сейчас не на 100 процентов, но все равно это лучше, чем было после паузы, вызванной пандемией. Степень готовности сейчас просто несравнима с той, что была тогда: физически они неплохо выглядят, очень прилично двигаются.

    – Много шума наделал судейский скандал в матче первого тура «Сочи» – «Спартак». Какого вы мнения об этой ситуации?

    – Решение принято: судья отстранен. Никакого пенальти не было. Возмущение «Спартака» было по делу. Они добились своего. Я слышал, хотят получить и разъяснения что за что. Потом Леонид Слуцкий возмущался, что какая-то ситуация неопределенности с судейством. Никто не понимает, по каким критериям это происходит.

    – Как подобные вещи влияют на психологическое состояние игроков?

    – Ну, это околофутбольные вещи. Не думаю, что игроки зацикливаются на этой ситуации, – они готовятся к матчам, тем более, что впереди дерби, успешный результат в котором дает победителю какой-то запас прочности в верхней части турнирной таблицы, да и «Зенит» нельзя отпускать.

    – Каким вам видится предстоящее дерби?

    – Надеюсь, что соперники не будут закрываться: хочется, чтобы команды играли в футбол. Но здесь все зависит от того, какими футболистами ты на данный момент укомплектован, кто у тебя здоров, кто травмирован.

    – Какого результата ожидаете в дерби?

    – Мы всегда от дерби ждем каких-то невероятных эмоций, но нередко они проходят скучновато. Тут не угадаешь, интересно будет или не очень. Думаю, что в этом матче по счету не будет сильных разрывов: где-то в один мяч победа может быть. Надеюсь, выиграет «Локомотив».

    • «Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа.
    • Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2105

      Гавроша 13 минут назад

      Вся Россия надеется, что спартак проиграет!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      serhio80 > Гавроша 6 минут назад

      Сосни куйца)

      1
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      Рейтинг: 0

      taftermspapabs 1 час назад

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      -3
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      Рейтинг: +98

      Отчим_Бората 1 час назад

      ... Триста лет татары кровь сосали с русского народа!!! Сынка мой слихвой мстит!!!... Понимаю, что не кровь, но все же посасывает.... Нужно же с чего-то начинать!!!
      ..... Сынка, хоть нам с мамкой и стыдно за тебя - но это дело не бросай!!! Не бери в голову... Бери в рот...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3823

      Давид59 1 час назад

      Заголовок - загадка. Типа "казнить нельзя помиловать"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Как был ты чурка, так и не научился по русски говорить.

      -1
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      Рейтинг: +6099

      alp 2 часа назад

      Локо должен обыграть спартак

      1
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      Рейтинг: +152

      isakkobelini 2 часа назад

      и мы надеемся, все надеется. Удачи Локомотиву.

      4
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      Рейтинг: +7761

      paracetamol 2 часа назад

      «Локомотив» выиграет «Спартак»...? Ты русский язык забыл, что-ли, Биля. Все по ангельски говоришь!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1182

      LOKOfanatik19 > paracetamol 2 часа назад

      ты прав был бы, если запятая была бы после Локомотив.... а так он за ЛОКО

      1
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      Рейтинг: +1491

      VGreen > paracetamol 1 час назад

      он так не говорил, это заголовок.
      читай текст - он сказал лишь "Надеюсь, выиграет «Локомотив»".

      1
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      Рейтинг: +1333

      PAREVG. > paracetamol 28 минут назад

      Русский язык, забыл тот, кто заголовок писал.

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