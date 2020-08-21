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Билялетдинов: «Надеюсь, «Локомотив» выиграет «Спартак»

21 августа 2020, 09:15
17

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями перед очным матчем двух бывших команд футболиста.

– Какое впечатление оставляют «Спартак» и «Локомотив» на старте сезона?

– Команды готовы сейчас не на 100 процентов, но все равно это лучше, чем было после паузы, вызванной пандемией. Степень готовности сейчас просто несравнима с той, что была тогда: физически они неплохо выглядят, очень прилично двигаются.

– Много шума наделал судейский скандал в матче первого тура «Сочи» – «Спартак». Какого вы мнения об этой ситуации?

– Решение принято: судья отстранен. Никакого пенальти не было. Возмущение «Спартака» было по делу. Они добились своего. Я слышал, хотят получить и разъяснения что за что. Потом Леонид Слуцкий возмущался, что какая-то ситуация неопределенности с судейством. Никто не понимает, по каким критериям это происходит.

– Как подобные вещи влияют на психологическое состояние игроков?

– Ну, это околофутбольные вещи. Не думаю, что игроки зацикливаются на этой ситуации, – они готовятся к матчам, тем более, что впереди дерби, успешный результат в котором дает победителю какой-то запас прочности в верхней части турнирной таблицы, да и «Зенит» нельзя отпускать.

– Каким вам видится предстоящее дерби?

– Надеюсь, что соперники не будут закрываться: хочется, чтобы команды играли в футбол. Но здесь все зависит от того, какими футболистами ты на данный момент укомплектован, кто у тебя здоров, кто травмирован.

– Какого результата ожидаете в дерби?

– Мы всегда от дерби ждем каких-то невероятных эмоций, но нередко они проходят скучновато. Тут не угадаешь, интересно будет или не очень. Думаю, что в этом матче по счету не будет сильных разрывов: где-то в один мяч победа может быть. Надеюсь, выиграет «Локомотив».

  • «Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа.
  • Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Билялетдинов Динияр
Комментарии (17)
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paracetamol
1597991561
«Локомотив» выиграет «Спартак»...? Ты русский язык забыл, что-ли, Биля. Все по ангельски говоришь!
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isakkobelini
1597991586
и мы надеемся, все надеется. Удачи Локомотиву.
Ответить
alp
1597992333
Локо должен обыграть спартак
Ответить
Иван Петров 1986
1597993728
Как был ты чурка, так и не научился по русски говорить.
Ответить
Давид59
1597994230
Заголовок - загадка. Типа "казнить нельзя помиловать"
Ответить
vladimir-7
1598003452
Будет ничья. Скорее всего 2:2.
Ответить
JTherry
1598005851
а мы надеемся - что будет наё.борот!!!
Ответить
Alejandrrro
1598006756
Спартак - это трофей такой? Выигрывают трофеи и матчи, а обыгрывают/побеждают соперников
Ответить
Волька
1598017038
Чушок!
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кошмарик
1598028217
редакторы, безграмотные чухонцы!!! «Надеюсь, «Локомотив» выиграет «Спартак» - на каком это языке? по-русски можно сказать - Локо обыграет Спартак или Локо выиграет у Спартака.. Выиграть можно приз,в лотерею, домино..
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