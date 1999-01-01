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    Шишкин: «Смородская где-то услышала, что после матча надо есть кашу. Нам начали приносить ее»

    Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с экс-президентом клуба Ольгой Смородской.

    «Когда я пришел в «Локомотив», Семин меня реанимировал. Я даже снова попал в сборную. Пришел при Наумове, но вскоре все поменялось – назначали Смородскую. Женщина – президент! Никто ничего не понимает.

    У нас матч Лиги Европы в Лозанне, тут собрание. Думали, что нам расскажут про цели клуба, а нам говорят, что мы не так играем, не те зоны на поле заполняем. И стоит рядом Юрий Палыч. Мы в шоке были, как все поменялось. Потом прилетели в Москву и понеслось.

    Смородская где-то услышала, что после матча надо есть кашу. Какая-то датская команда так делала. Нам начали приносить кашу. Ее, правда, никто не ел особо. Не то чтобы это было дико, но человек пришел из другой сферы. Она пыталась показать, что разбирается. Могла сказать: «Бейте не в этот угол, а в тот». Странно выглядело.

    Смородская весьма впечатлительная. После нескольких проигрышей приезжала на базу и устраивала собрание где-то на час, если не больше. А потом еще общалась с каждым! По полчасика, а дальше как пойдет. Общалась именно с основой. Хорошо, что я пошел лишь третьим-четвертым. Она спрашивала: «Что ты думаешь? Почему проигрываем?» Могла спросить про другого футболиста, почему он сыграл так, а не иначе. Удивлялся, зачем ей все это, она ведь речь уже толкнула», – сказал Шишкин.

    • Шишкин выступал за «Локомотив» с 2010 по 2017-й.
    • Смородская работала в клубе с 2010 по 2016-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +930

      Валерий2705 4 минуты назад

      Ага, удивлялся ты, сидел как миленький поддакивал, теперь трындишь через несколько лет.

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