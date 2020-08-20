«Это исключено»: агент опроверг возможный переход Шкурина в «Химки»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не перейдет в «Химки» на правах аренды.

«Илья может уйти в аренду в «Химки»? Нет, я такую информацию не знаю. До конца сезона мы не рассматриваем никакую аренду. Это исключено. Я не знаю, доверяет ли Гончаренко ему или нет, но аренду мы пока не рассматриваем», – сказал агент.