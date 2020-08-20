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    «Это исключено»: агент опроверг возможный переход Шкурина в «Химки»

    Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не перейдет в «Химки» на правах аренды.

    «Илья может уйти в аренду в «Химки»? Нет, я такую информацию не знаю. До конца сезона мы не рассматриваем никакую аренду. Это исключено. Я не знаю, доверяет ли Гончаренко ему или нет, но аренду мы пока не рассматриваем», – сказал агент.

    • Шкурин стал игроком ЦСКА прошлой зимой.
    • В активе белорусского форварда один гол в семи матчах.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5121

      Hektor 84 1 час назад

      Что ты за агент такой раз не знаешь???

      1
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      Рейтинг: +299

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      11:43 Бомбардир: «Химки» могут арендовать у ЦСКА Шкурина
      12:44 Бомбардир: «Это исключено»
      Молодцы. Вот так вот сплетнями и слухами и их опровержениями сайт потихоньку выживает.

      0
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      Рейтинг: +2120

      shurik45 3 часа назад

      И правильно, не нужен клубу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      paracetamol 3 часа назад

      Пусть на лавке сидит. У Федуна денег мноооого!

      0
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      Рейтинг: +17894

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Шкурные дела агента Исаева.) Секретно, как у Штирлица.

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