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  • «Это исключено»: агент опроверг возможный переход Шкурина в «Химки»

«Это исключено»: агент опроверг возможный переход Шкурина в «Химки»

20 августа 2020, 12:44
4

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не перейдет в «Химки» на правах аренды.

«Илья может уйти в аренду в «Химки»? Нет, я такую информацию не знаю. До конца сезона мы не рассматриваем никакую аренду. Это исключено. Я не знаю, доверяет ли Гончаренко ему или нет, но аренду мы пока не рассматриваем», – сказал агент.

  • Шкурин стал игроком ЦСКА прошлой зимой.
  • В активе белорусского форварда один гол в семи матчах.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1597917250
Шкурные дела агента Исаева.) Секретно, как у Штирлица.
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paracetamol
1597917654
Пусть на лавке сидит. У Федуна денег мноооого!
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shurik45
1597918058
И правильно, не нужен клубу!
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Hektor 84
1597922796
Что ты за агент такой раз не знаешь???
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