Судья Федотов: «Нереализованный Ларссоном пенальти в игре с «Уфой» следовало перебить»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что пенальти на 11-й минуте матча третьего тура «Уфа» – «Спартак» следовало перебить. Его не реализовал нападающий москвичей Джордан Ларссон.

«11-метровый удар следовало перебить. Станислав Васильев снова всe проспал!

1. Защитники «Уфы» вбежали в штрафную до удара.

2. Александр Беленов ушел с линии до момента удара.

Что с Васильевым не так?» – написал эксперт.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пришел в клуб из «Уфы».

пришел в клуб из «Уфы». «Уфа» в случае победы поднимется на пятое место.

«Спартак» последние три матча в Уфе не выиграл.