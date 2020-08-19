Судья Федотов: «Нереализованный Ларссоном пенальти в игре с «Уфой» следовало перебить»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что пенальти на 11-й минуте матча третьего тура «Уфа» – «Спартак» следовало перебить. Его не реализовал нападающий москвичей Джордан Ларссон.
«11-метровый удар следовало перебить. Станислав Васильев снова всe проспал!
1. Защитники «Уфы» вбежали в штрафную до удара.
2. Александр Беленов ушел с линии до момента удара.
Что с Васильевым не так?» – написал эксперт.
- Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пришел в клуб из «Уфы».
- «Уфа» в случае победы поднимется на пятое место.
- «Спартак» последние три матча в Уфе не выиграл.
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Источник: твиттер Игоря Федотова