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  • Судья Федотов: «Нереализованный Ларссоном пенальти в игре с «Уфой» следовало перебить»

Судья Федотов: «Нереализованный Ларссоном пенальти в игре с «Уфой» следовало перебить»

19 августа 2020, 16:43
40

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что пенальти на 11-й минуте матча третьего тура «Уфа» – «Спартак» следовало перебить. Его не реализовал нападающий москвичей Джордан Ларссон.

«11-метровый удар следовало перебить. Станислав Васильев снова всe проспал!

1. Защитники «Уфы» вбежали в штрафную до удара.

2. Александр Беленов ушел с линии до момента удара.

Что с Васильевым не так?» – написал эксперт.

  • Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пришел в клуб из «Уфы».
  • «Уфа» в случае победы поднимется на пятое место.
  • «Спартак» последние три матча в Уфе не выиграл.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Ларссон Джордан Федотов Игорь
Комментарии (40)
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КаДеС
1597844850
Я, конечно, в данном матче за Спартак, но это придирки какие-то уже.
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alex59
1597845842
Шоу Спартак-великий, Спартак-народный, Спартак всегда во всем прав видимо никогда не закончится.
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GreyDM
1597845897
С тобой уже давно что-то не так!!! сидит на диване, смотрит по 100 раз в замедлении, и мега судьёй себя мнит, не зря попросили свисток скушать и близко к футболу не приближаться. Тьфу мля!! Аки целка обиженная себя ведёт, после каждого матча сплошные высеры...
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Untitled-1
1597846346
ВАР посмотрели, пеналь поставили. Чего еще можно желать? Надо было просто забивать и вопросов бы не было.
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kvm
1597846421
«Нереализованный Ларссоном пенальти в игре с «Уфой» следовало ЗАБИТЬ»
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Урия Гип 2
1597847073
И перебивать до тех пор, пока не забьют.
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mamba9090909
1597848361
Газпром и Зенит всё купили, и Ларсона тоже, чтобы он бездарно пробил.))
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Дедуктор
1597850349
А то, что спартаковец перед ударом сделал ложное движение, этот ублюдок с неподобающей ему фамилией почему то проигнорировал.
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Ганнибал Лектор
1597852241
Одно неясно: такой, мля, эксперт опупенный, а чего ж не судишь финалы Лиги чемпионов? Пррравильно, ибо песдеть - это не мешки ворочать.
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Вальдемар IV
1597860364
не зря ныли, теперь каждый матч будут давать бить
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