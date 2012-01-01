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    Жамалетдинов – о матче со «Спартаком»: «У нас есть информация, что против «Уфы» Кокорин точно не сыграет»

    Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Спартака».

    «Мне кажется, на «Спартак» все по-особому настраиваются. Все-таки десятикратный чемпион России. Подготовка идет полным ходом. Понятно, что красно-белые приедут в Уфу за тремя очками, но мы сделаем все, чтобы их сопернику не отдать. Надо же еще реабилитироваться перед болельщиками за крупное домашнее поражение от «Краснодара» в первом туре.

    Говорят, что «Спартаку» в матчах с «Уфой» чуть ли не гарантированы шесть очков? В команде на подобные разговоры никто не обращает внимания. А мне лично нечего сказать о Газизове. Я с ним не знаком. Когда подписывал контракт, в руководстве «Уфы» его не было. И не понимаю, когда кто-то называет «Уфу» спартаковским фарм-клубом. Какой еще фарм-клуб? У нас в составе нет ни одного игрока из «Спартака». Кто-то что-то напутал.

    Понравилась спартаковская группа атаки: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе – каждый уже успел отличиться. Думаю, от них и будет исходить основная угроза. Кокорин – игрок высокого уровня, но я не знаю, в какой он сейчас форме. Вообще-то, у нас есть информация, что против нас он точно не сыграет. Однако это не столь важно. Даже если бы Кокорин вышел, подстраиваться конкретно под него «Уфа» не стала бы», – заявил Жамалетдинов.

    • Последний год Жамалетдинов выступал за польский «Лех» на правах аренды.
    • Этим летом игрок перешел из ЦСКА в «Уфу».
    • Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится сегодня в 16:00 по мск.

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    Источник: «Советский Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6105

      Борат 40 минут назад

      надеюсь за пищевик будет очень стыдно !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +7687

      paracetamol 41 минуту назад

      Газизов - пятая колонна в свинарнике. Уже всё узнал и доложил. Двойной агент!

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