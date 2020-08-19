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  • Жамалетдинов – о матче со «Спартаком»: «У нас есть информация, что против «Уфы» Кокорин точно не сыграет»

Жамалетдинов – о матче со «Спартаком»: «У нас есть информация, что против «Уфы» Кокорин точно не сыграет»

19 августа 2020, 10:31
7

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Спартака».

«Мне кажется, на «Спартак» все по-особому настраиваются. Все-таки десятикратный чемпион России. Подготовка идет полным ходом. Понятно, что красно-белые приедут в Уфу за тремя очками, но мы сделаем все, чтобы их сопернику не отдать. Надо же еще реабилитироваться перед болельщиками за крупное домашнее поражение от «Краснодара» в первом туре.

Говорят, что «Спартаку» в матчах с «Уфой» чуть ли не гарантированы шесть очков? В команде на подобные разговоры никто не обращает внимания. А мне лично нечего сказать о Газизове. Я с ним не знаком. Когда подписывал контракт, в руководстве «Уфы» его не было. И не понимаю, когда кто-то называет «Уфу» спартаковским фарм-клубом. Какой еще фарм-клуб? У нас в составе нет ни одного игрока из «Спартака». Кто-то что-то напутал.

Понравилась спартаковская группа атаки: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе – каждый уже успел отличиться. Думаю, от них и будет исходить основная угроза. Кокорин – игрок высокого уровня, но я не знаю, в какой он сейчас форме. Вообще-то, у нас есть информация, что против нас он точно не сыграет. Однако это не столь важно. Даже если бы Кокорин вышел, подстраиваться конкретно под него «Уфа» не стала бы», – заявил Жамалетдинов.

  • Последний год Жамалетдинов выступал за польский «Лех» на правах аренды.
  • Этим летом игрок перешел из ЦСКА в «Уфу».
  • Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится сегодня в 16:00 по мск.

Источник: «Советский Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Кокорин Александр Жамалетдинов Тимур
Комментарии (7)
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paracetamol
1597822864
Газизов - пятая колонна в свинарнике. Уже всё узнал и доложил. Двойной агент!
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oyabun
1597826886
Интересно, в контракте прописано, что игрок ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ? А то так и просидит всё время уютно на лавочке.
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alp
1597827930
у кокорина, похоже, до сих пор все плохо со стулом, и переговоры продолжаются...интересно только,. чем сдерживают федуна... п.с. сегодня будет очень интересный матч со всех точек зрения. и спартаку важно, чтобы судья не накосячил в их пользу. хотя, конечно, не исключена вероятность договорняка....
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Иван Петров 1986
1597829194
Это очень страшная новость.
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Сильвербой
1597835824
Ну начал не плохо, надеюсь так и продолжит! Он не нужен в составе Спартака, его уровень это Сочи, отправьте его туда!
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Томик
1597837676
Да тут не надо и информацией какой-то особой обладать. После мышечной травмы выпустить игрока на искусственное поле - бред.
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