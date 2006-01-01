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    «РБ»: Семак уговорил руководство «Зенита» временно отказаться от идеи продать Дриусси

    «Зенит» не будет продавать нападающего Себастьяна Дриусси в летнее трансферное окно, сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Главный тренер Сергей Семак попросил руководство сохранить аргентинца. До зимнего трансферного окна Дриусси точно останется в «Зените».

    • В прошлом сезоне Дриусси провел 24 матча в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Дриусси играет в России с 2017 года.
    • Он с командой взял два чемпионства.
    • Интерес к 24-летнему аргентинцу проявлял «Интер Майами».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3996

      knikos 13 минут назад

      Новость зенитовская , а крючкохвостые уже тут как тут . От корыта оторвались и бегом срать здесь .

      0
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      ...
      Рейтинг: +3766

      "supermax" > knikos 7 минут назад

      ну а ваши то лучше? одно слово "Спартак" и тут же из мусорных баков вылезают пи(т/д)ерские недоумки

      0
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      Рейтинг: -679

      Аденн 1 час назад

      бЗенит гнойник РПФЛ. Стыдно за этот недоклуп.

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ганнибал Лектор > Аденн 1 час назад

      Если тебе действительно стыдно, то какого члена ты на всех ветках Великого Зенита пишешь всякую дрянь? А я знаю почему - мозги куриные и что-то внятное написать отсутствие извилин не позволяет. Курица тупая, мля.

      4
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      Рейтинг: +34

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Простите меня за Бората.... Мне очень стыдно за него

      0
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