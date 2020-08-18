«РБ»: Семак уговорил руководство «Зенита» временно отказаться от идеи продать Дриусси

«Зенит» не будет продавать нападающего Себастьяна Дриусси в летнее трансферное окно, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Главный тренер Сергей Семак попросил руководство сохранить аргентинца. До зимнего трансферного окна Дриусси точно останется в «Зените».