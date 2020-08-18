«РБ»: Семак уговорил руководство «Зенита» временно отказаться от идеи продать Дриусси

«Зенит» не будет продавать нападающего Себастьяна Дриусси в летнее трансферное окно, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Главный тренер Сергей Семак попросил руководство сохранить аргентинца. До зимнего трансферного окна Дриусси точно останется в «Зените».
- В прошлом сезоне Дриусси провел 24 матча в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Дриусси играет в России с 2017 года.
- Он с командой взял два чемпионства.
- Интерес к 24-летнему аргентинцу проявлял «Интер Майами».
Источник: «Рейтинг букмекеров»