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  • Вагнер Лав – о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»

Вагнер Лав – о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»

18 августа 2020, 08:02
3

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав объяснил, почему не состоялось возвращение в московский клуб.

– Роман Бабаев недавно заявил, что переговоры с вами осложнялись из-за возможного трансфера Гайча. Он говорил, что вы должны быть игроком старта, а не запасным. Как оцените эти заявления?

– Это значит, что он говорил как тренер команды. На мой взгляд, он должен оставаться директором. Я бы не оставался на скамейке, я знаю свои возможности. Такие вопросы решаются по-другому, на поле.

В некоторых матчах я бы без проблем оставался в запасе из-за большого числа игр и расписания, измененного из-за пандемии. Понятно, что тренеру нужны все игроки.

Я был готов играть. Моя совесть чиста. Я лишь думаю, что Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер, – заявил бразилец.

  • Большинство медиа и российских инсайдеров сообщало о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА.
  • По словам спортивного директора ЦСКА Романа Бабаева, переход был отменен из-за уважения к 36-летнему ветерану.
  • Вагнер Лав перешел в «Кайрат».

Источник: Yahoo Esportes
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав Бабаев Роман
Комментарии (3)
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выхухоль
1597727291
правильно сказал... умный парень и футболёр талантливый
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DOCTOR PENALTY
1597732770
Неплохая пи*дюлина Роме!
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ZEVS71
1597733183
У каждого своя правда. Главное команда! Сядет на лавку Чалов, а это игрок на продажу, потеря в деньгах колоссальная. Гаич тоже дорогой игрок, не гоже на лавке сидеть. Вагнера посадить на лавку, так зачем вообще брать его. Все от него будут ждать офигеннонй игры и голов, он кумир.
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