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    Вагнер Лав – о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»

    Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав объяснил, почему не состоялось возвращение в московский клуб.

    – Роман Бабаев недавно заявил, что переговоры с вами осложнялись из-за возможного трансфера Гайча. Он говорил, что вы должны быть игроком старта, а не запасным. Как оцените эти заявления?

    – Это значит, что он говорил как тренер команды. На мой взгляд, он должен оставаться директором. Я бы не оставался на скамейке, я знаю свои возможности. Такие вопросы решаются по-другому, на поле.

    В некоторых матчах я бы без проблем оставался в запасе из-за большого числа игр и расписания, измененного из-за пандемии. Понятно, что тренеру нужны все игроки.

    Я был готов играть. Моя совесть чиста. Я лишь думаю, что Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер, – заявил бразилец.

    • Большинство медиа и российских инсайдеров сообщало о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА.
    • По словам спортивного директора ЦСКА Романа Бабаева, переход был отменен из-за уважения к 36-летнему ветерану.
    • Вагнер Лав перешел в «Кайрат».

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    Источник: Yahoo Esportes

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      выхухоль 1 час назад

      правильно сказал... умный парень и футболёр талантливый

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