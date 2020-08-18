Вагнер Лав – о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав объяснил, почему не состоялось возвращение в московский клуб.

– Роман Бабаев недавно заявил, что переговоры с вами осложнялись из-за возможного трансфера Гайча. Он говорил, что вы должны быть игроком старта, а не запасным. Как оцените эти заявления?

– Это значит, что он говорил как тренер команды. На мой взгляд, он должен оставаться директором. Я бы не оставался на скамейке, я знаю свои возможности. Такие вопросы решаются по-другому, на поле.

В некоторых матчах я бы без проблем оставался в запасе из-за большого числа игр и расписания, измененного из-за пандемии. Понятно, что тренеру нужны все игроки.

Я был готов играть. Моя совесть чиста. Я лишь думаю, что Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер, – заявил бразилец.