«Вы вносите большой вклад в развитие российского футбола»: РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения

Сегодня, 17 августа, президенту российской Премьер-лиги Сергею Прядкину исполнилось 59 лет.
С днем рождения руководителя поздравила пресс-служба РПЛ.
«Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днeм рождения!» – говорится в публикации лиги в твиттере.
- Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
- В марте его переизбрали на пост президента на новый пятилетний срок.
17 августа день рождения отмечает президент РПЛ.Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед!С днeм рождения!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 17, 2020