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    «Вы вносите большой вклад в развитие российского футбола»: РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения

    Сегодня, 17 августа, президенту российской Премьер-лиги Сергею Прядкину исполнилось 59 лет.

    С днем рождения руководителя поздравила пресс-служба РПЛ.

    «Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днeм рождения!» – говорится в публикации лиги в твиттере.

    • Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
    • В марте его переизбрали на пост президента на новый пятилетний срок.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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