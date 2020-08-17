«Вы вносите большой вклад в развитие российского футбола»: РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения

Сегодня, 17 августа, президенту российской Премьер-лиги Сергею Прядкину исполнилось 59 лет.

С днем рождения руководителя поздравила пресс-служба РПЛ.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днeм рождения!» – говорится в публикации лиги в твиттере.

Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.

В марте его переизбрали на пост президента на новый пятилетний срок.