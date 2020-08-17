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  • «Вы вносите большой вклад в развитие российского футбола»: РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения

«Вы вносите большой вклад в развитие российского футбола»: РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения

17 августа 2020, 10:29
6

Сегодня, 17 августа, президенту российской Премьер-лиги Сергею Прядкину исполнилось 59 лет.

С днем рождения руководителя поздравила пресс-служба РПЛ.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днeм рождения!» – говорится в публикации лиги в твиттере.

  • Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
  • В марте его переизбрали на пост президента на новый пятилетний срок.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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mp7700
1597651061
Вы вносите большой вклад в развитие футбола - НЕТ!!!)))
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САДЫЧОК
1597652328
«Вы вносите большой ВРЕД !....
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derrik2000
1597655883
"Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола"... Я бы добавил ТАК: "... а тем, что договорились со Спартаком о назначении своего пасынка, Томаса Цорна, Генеральным директором ФК "Спартак Москва", где последний неплохо "приподнялся" на спартаковских деньгах, Вы подняли уровень российского футбола на недосягаемую высоту. Как и уровень благосостояния своего пасынка." И не обозвал, а вещи своими именами назвал.
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Viper for CSKA
1597656689
Хорошая шутка.
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paracetamol
1597667566
Скоро его вклад совсем футбол у нас угробит.
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vladimir-7
1597671857
А какой большой вклад? Назовите, пресс-служба РПЛ.
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